Sandi Pego i Cindy Šoštarić su na velikoj zabavi otkrili čekaju li sina ili kćer.

Naš poznati tiktokter Sandi Pego u petoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" je objavio sretnu vijest da će on i njegova supruga Cindy Šoštarić postati roditelji, a sada su na raskošnoj zabavi otkrili spol djeteta.

Za prijatelje i kolege su organizirali zabavu na otvorenom, a u velikom vrtu uz bazen postavili su niz ružičastih i plavih balona. Ivan Jarnec, Sandijev kolega iz "Plesa sa zvijezdama", na Instagram storyju je otkrio da će Pego i njegova Cindy dobiti sina.

"Danas saznajemo hoće li biti Duško ili Duška", napisao je Jarnec u videu na kojem je pokazao da im se na tulumu pridružilo još nekoliko kolega iz showa. Na zabavi su uz Jarneca bili Jelena Perić, Filip Vidović, Mario Ožbolt i Albina Grčić. Na Instagramu se javila i Albina, koja je također otkrila djelić atmosfere.

"Uskoro ću postat ćaća! Dobar je osjećaj, zbog količine posla još nisam toliko svjestan, čekali smo potvrdu da je sve dobro i čuvali smo vijest, ali je jako lijep osjećaj iskreno. Postat ću tata! Obožavam djecu i jako sam sretan i uzbuđen, baš sam jako sretan!“ kazao je Sandi za IN Magazin prije nekoliko dana.

Prepričao je i kako je izgledao trenutak kada mu je supruga Cindy rekla da je trudna.

"Dobio sam dvije kutije i otvorim ih i gledam unutra i vidim medu, pa test, i prvo nisam znao je li test za koronu, i drugo pitanje mi je bilo: 'Ne prankaš me?' U životu sam si rekao ako me zbog toga bude prankala neće završit dobro, samo mi nemoj to raditi“, prisjetio se kroz smijeh i dodao: "Suze su krenule, bio sam toliko ponosan, toliko sretan."

