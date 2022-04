Zvijezda showa "Ples sa zvijezdama", Sandi Pego, u zadnjoj je emisiji uživo otkrio da sa suprugom Cindy očekuje bebu. U ekskluzivnom razgovoru za IN Magazin Sandi je otkrio kako je reagirao kada je saznao da će postati otac, ali i koja je tajna njegova bračne idile i života koje do najsitnijih detalja dijeli s gotovo milijun vjernih pratitelja na društvenim mrežama.

Vladaru društvenih mreža i plesnog podija, Sandiju Pegi, stiže beba!

"Uskoro ću postat ćaća! Dobar je osjećaj, zbog količine posla još nisam toliko svjestan, čekali smo potvrdu da je sve dobro i čuvali smo vijest, ali je jako lijep osjećaj iskreno. Postat ću tata! Obožavam djecu i jako sam sretan i uzbuđen, baš sam jako sretan!“ kazao je Sandi za IN Magazin.

Prepričao je i kako je izgledao trenutak kada mu je supruga Cindy rekla da je trudna.

"Dobio sam dvije kutije i otvorim ih i gledam unutra i vidim medu, pa test, i prvo nisam znao je li test za koronu, i drugo pitanje mi je bilo: 'Ne prankaš me?' U životu sam si rekao ako me zbog toga bude prankala neće završit dobro, samo mi nemoj to raditi“, prisjetio se kroz smijeh i dodao: "Suze su krenule, bio sam toliko ponosan, toliko sretan."

A stiže li dečko ili curica?

"Nismo htjeli znat što je, nama je bitno da je zdravo. Sad, je li imam neke želje, pa nemam. Ako bude curica, bit će tatina curica, ako bude muško, bit će tatin muškarac, svakako će bit tatino nešto", zaključio je Sandi.

Otkrio je koja je tajna njegova bračne idile i života koje do najsitnijih detalja dijeli s gotovo milijun vjernih pratitelja na društvenim mrežama.

"Nije sve med i mlijeko, naravno da nije niti jedna veza med i mlijeko i mi to jasno dajemo do znanja, ali puno razumijevanja, puno razgovora", iskren je Sandi.

Ispričao je i kako je izgledao trenutak kad je shvatio da je Cindy žena njegova života.

"To se zapravo preispitivalo jedno vrijeme, ali iz jednog razloga - jer je predobra. Je li moguće da je netko tako dabar? Ali stvarno je i imam baš sreće što mi je žena", priznao je.

Potpuno je otvoreno progovorio i o zahvatu na koji se mnogi muškarci sve češće odlučuju, a to je transplantacija kose.

"To je danas kao kad mičeš madež, samo ljudi imaju te neke predrasude. Da nisam išao stvarno bih požalio jer već nakon 6-7 mjeseci sam vidio rezultate, To mi je i mislim da bi svi trebali otići i riješi se toga"

"Ja mislim da je 2022. definitivno moja godina i sretan sam", zaključio je Sandi.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

