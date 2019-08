Salma Hayek i François-Henri Pinault zaljubljeno su se prošetali holivudskim ulicama.

Holivudska glumica Salma Hayek i njezin suprug, francuski milijarder François-Henri Pinault, koji se nalazi na listi 30 najbogatijih ljudi na svijetu i čija se imovina procjenjuje na 37 milijardi dolara, ni na koji način ne odaju kakvim bogatstvom raspolažu.

Dok bi se brojni ljudi u njihovoj situaciji hvalisali i razmetali bogatstvom, oni radije uživaju u gotovo neprimjetnim šetnjama držeći se ruke, a u jednoj su takvoj nedavno snimljeni na ulicama Beverly Hillsa. Pritom ih ništa nije izdvajalo od ostalih prolaznika, osim možda ljubavi koja se osjećala u zraku.

Salma i François počeli su se viđati 2006. godine, a već 2007. godine dobili su kćer Valentinu Palomu te potvrdili zaruke. Pinault je inače vlasnik uspješne kompanije Kering, koja ispod sebe ima luksuzne modne kuće kao što su Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Saint Laurent Paris i Brioni. Romantično vjenčanje prvo je održano na Valentinovo 2009. godine u Parizu, a zatim i u Veneciji. Zavjete su obnovili i proteklog ljeta na jednoj od plaža egzotične Bora-Bore.

Njihovu sreću nije pokvarila ni tužba bivše manekenke Linde Evangeliste iz 2011. godine, u kojoj je tvrdila da poduzetnik ne želi priznati njihova sina Augustina Jamesa, koji je rođen u listopadu 2006. nakon što su imali aferu koja je potrajala tek nekoliko mjeseci.

Iako je milijarder opovrgnuo da je on otac dječaka, na kraju se ipak nagodio s Lindom, a Salma to nikada nije željela komentirati. Ipak, on sam je kasnije priznao kako je znao da je on otac djeteta, ali i da je od bivše partnerice tražio da pobaci.

François ima i 17-godišnju kćer Mathildu te 20-godišnjeg sina Francoisa, a njih je dobio u prvom braku sa suprugom Dorothéom Lepère, s kojom je bio od 1996. do 2004. godine.