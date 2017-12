Dario Šimić se nije mogao sjetiti na prvu, no kad se sjetio - baš je pogodio! Lanu Jurčević, s druge strane, ne fasciniraju poznati!

Što biste napravili da vam netko kaže da možete odabrati bilo koga na ovom svijetu, i s tom osobom dočekati Novu godinu? Bi li to bila vama draga osoba iz vašeg života ili omiljeni glazbenik? Zašto baš ta osoba? Upravo to pitanje postavili smo našim celebrityjima! Iznenadili biste se odgovorila, u kojima su rijetki bili baš konkretni!

Tara Rosandić, zvijezda serije "Čista ljubav", otkrila nam je kako bi Novu godinu odabrala u tom slučaju provesti sa ekipom serije. "Sa članovima ekipe "Čiste ljubavi", ali svi ćemo se razbježati da se negdje odmorimo! Ali, bilo bi zgodno", rekla je Tara, a s njom se složila i njena kolegica Martina Stjepanović. Dario Šimić nije bio spreman za pitanje. "Sad ste me malo uhvatili, ali sigurno ima osoba. Možda sa Billom Gatesom, da mi objasni kako je on to napravio", ipak se snašao Šimić!

Lanu Jurčević poznati ne fasciniraju pa joj stoga i ne zna kog bi odabrala. "Sjećam se kad sam bila s Kylie Minogue u liftu, bile smo u istom hotelu - meni uopće nije palo napamet da je pitam za slikanje, a obožavala sam je. Ovo me sad stvarno, ne znam što bih ti odgovorila", rekla je Lana. Mia Dimšić bila je baš konkretna. "Ed Sheeran! Mislim da je to nekako odgovor većine žena ove godine"!

Petko nam je, pak, otkrio da bi volio provesti doček s Nives Celzijus, iako mu je dobra fešta i u društvu s Majom Šuput. Što su nam još otkrili naši celebrityji, pogledajte u videu SHOWBUZZA.