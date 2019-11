Russella Crowea zatekla je vijest da je njegov prijatelj i suradnik Branko Lustig preminuo u 88. godini.

Preminuli hrvatski oskarovac Branko Lustig bio je omiljen u Hollywoodu i među slavnim glumcima koji su imali priliju s njim surađivati. Jedan od njih je i Russell Crowe koji je od Branka oprostio na svom profilu na Twitteru i otkrio što zapravo misli o njemu.

"Upravo sam pročitao vijest da je Branko Lustig preminuo. Kakav je nevjerojatan život imao. Od horora Drugog svjetskog rata do slave koju su mu donijela dvije Akademijine nagrade. Jednom mi je rekao 'Često se ne slažeš sa mnom, ali uvijek si mi prijatelj u onim danima kada te trebam. Da. Puno te volim Branko i uvijek ću biti tvoj prijatelj", napisao je Russell u emotivnoj objavi.

Just read the news

Branko Lustig has passed.



What an amazing life he led.

From the horrors of WWII to the glory of two Academy Awards.

He said to me once “ you disagree with me a lot, but you’re always my friend on the days I need you”.

Yes.Much love Branko. Always your friend.