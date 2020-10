Russell Crowe danas izgleda neprepoznatljivo s viškom kilograma i gustom bradom, no čini se da pokušava vratiti staru formu.

Nakon uloge Maximusa u epskom holivudskom hitu "Gladijator" iz 2000. godine, australski glumac Russell Crowe stekao je svjetsku slavu i vojsku obožavateljica koje su se divile njegovu isklesanu i mišićavu tijelu kojim se mogao pohvaliti.

No dva desetljeća kasnije, danas 56-godišnji Russell njeguje puno opušteniji imidž i zapravo ga je teško prepoznati u usporedbi s danima kada mu je slava bila na vrhuncu. Tako ga mnogi uopće nisu primijetili na teniskim terenima u Sydneyju, gdje je igrao svoju omiljenu igru s bliskom prijateljicom Britney Theriot. Naime, krio se iza guste brade, kosu je svezao u rep, dok je njegova forma daleko od one zavidne s poviše prikupljenih kilograma.

Russell nije mogao suzbiti svoje strastvene porive i počeo je ljubiti atraktivnu Britney, s kojom je 2013. zaigrao u filmu "Broken City". Neki tvrde da je riječ samo o prijateljstvu, no prema najnovijim fotografijama teško je povjerovati da se prijatelji toliko maze u javnosti. Čini se da je Crowe napokon prebolio razvod iz 2018. od glumice Danielle Spencer (51), s kojom je bio u braku 15 godina. Bivši supružnici imaju sinove Tennysona (14) i Charlesa (16).

Čini se da slavni oskarovac pokušava vratiti formu nakon što se udebljao za potrebe snimanja svog novog filma "Bijesan", koji igra i u našim kinima. Drastične transformacije nikada mu nisu bile problem, a jedna od posljednjih je i ona u bivšeg izvršnog direktora Foxa Rogera Ailesa, kojega je glumio u filmu "The Loudest Voice", za koju se također morao udebljati.

Fotografije s teniskih terena pogledajte ovdje.

Russell je u jednom od nedavnih intervjua priznao kako je odbio ulogu u prvom filmskom nastavku legendarne trilogije "Gospodar prstenova" koja mu je mogla donijeti zaradu od vrtoglavih 100 milijuna dolara, i to ulogu Aragorna, koja je na kraju pripala Vigu Mortensenu.

"Nisam mislio da me Peter Jackson zapravo želi u tom filmu. Mislim da je bio prisiljen razgovarati sa mnom zbog studija jer je to bilo vrijeme kada su me svi željeli u svojim filmovima", izjavio je glumac.