Ron Holsey svojim je pjevanjem podigao na noge žiri i publiku showa Supertalent, u koji je stigao ravno iz Los Angelesa.

Malo je reći da je Amerikanac Ron Holsey ostavio bez teksta žiri i gledatelje showa Supertalent nakon što je na pozornici na tečnom hrvatskom jeziku otpjevao pjesmu "Ove noći jedna žena" Zlatka Pejakovića.

Nitko nije mogao vjerovati u ono što vidi i čuje jer nitko nije mogao ni pretpostaviti da je Ron strastveni zaljubljenik u balkansku glazbu.

"Čak se niste dali omesti našim glupostima, jako ste usredotočeni i lijepo pjevate", rekao mu je Janko.

"Došlo mi je da se ofarbam, toliko prekrasno pjevaš i tako lijepo izgovaraš hrvatski. Bilo mi je super, dići ću svoj telefon i osobno ću glasati večeras za tebe", priznala mu je Maja Šuput.

Martini je priznala da joj se jako sviđa Ronov način pjevanja i priznala da je prvi put zbog njega malo zamuckala. Kupio ju je načinom kako neodoljivo izgovara riječ "tužan".

Pjevanjem se počeo baviti kada mu je bilo 11 godina, i to u kampu u koji ga je poslala majka, a nakon toga ga je godinama usavršavao. U Washingtonu je otišao na fakultet kako bi studirao kazališnu glazbu i film. Trenutačno radi kao scenarist za zabavni i dječji program, a između ostalog radi na mrežama PBS Kids, Disney, kao i predstavama poput Sesame Street.

''Ja sam TV scenarist danju, a pjevač noću", kaže Ron, koji je i zaljubljenik u putovanja, na kojima je i otkrio koliko mu leži balkanska glazba.

Kako je zaljubljen u glazbu još od malih nogu, poseban naglasak na putovanjima zauzima i glazba zemlje koju posjeti.

''Prije nekoliko godina posjetio sam Srbiju i oduševio se balkanskom glazbom. Fascinirali su me vokali, jedinstveni ritmovi, raznoliki regionalni utjecaji i posebno duboka emocija u pjesmama. Otad sam otkrio još više glazbe iz regije, od makedonskog etna do sevdaha, bugarske chale, Yu-rocka do turbofolka i svega između toga. Putovao sam u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku, gdje sam uživao u tradicionalnoj dalmatinskoj glazbi i naučio pjevati bećarac. Jako sam uzbuđen što sam natjecatelj na Supertalentu te što mogu podijeliti svoju ljubav prema balkanskoj glazbi sa svijetom!" ističe Ron.

Osim narodnih pjesama Tome Zdravkovića, Šabana Šaulića i Miroslava Ilića, Ron obožava i sevdalinke, ali i makedonske narodne pjesme. Kaže da je ta glazba jedna od najboljih koje je čuo u svijetu i da, baš poput bluesa, ima dušu i da se osjeti bol i tuga dok se pjeva.

Snimio je i svoju pjesmu "Srpkinja", a s obzirom na neobičnu životnu priču, veliku karizmu i odlično pjevanje, nije ni čudo da je Ron oborio s nogu naš žiri Supertalenta.

S nogu je oborio i samog Zlatka Pejakovića, koji ga je čak bio pozvao na jedan od svojih koncerata. Na njemu, nažalost, nije mogao nastupiti jer se bio vratio u Los Angeles, ali poručio je da se veseli nekom drugom susretu.

Više o showu "Supertalent" pratite na službenoj stranici.