Amerikanac koji obožava balkansku glazbu Ron Holsey odradio je odličan nastup na Supertalentu te oduševio i publiku i žiri.

Kada prvi put vidite Amerikanca Rona Holseyja, ne pomislite da je baš on strastveni zaljubljenik u balkanski glazbeni melos te da svojim interpretacijama hrvatskih i srpskih pjesama dira u srce bolje no većina domaćih pjevača. Ovaj 38-godišnji televizijski scenarist živi u Los Angelesu, a rođen je u Marylandu.

Njegov je glazbeni put započeo kada mu je bilo 11 godina i kada ga je majka poslala na ljetni program gdje djeca uče pjevati. Nakon upoznavanja s osnovama pjevanja Ron je otkrio svoju strast, koja sve više jača s godinama.

Nastupao je na raznim programima, čak i u Bijeloj kući. U Washingtonu je otišao na fakultet kako bi studirao kazališnu glazbu i film. Trenutačno radi kao scenarist za zabavni i dječji program, a između ostalog radi na mrežama PBS Kids, Disney, kao i predstavama poput Sesame Street.

''Ja sam TV scenarist danju, a pjevač noću“, kaže Ron, koji je i zaljubljenik u putovanja, na kojima je i otkrio koliko mu leži balkanska glazba. Kako je zaljubljen u glazbu još od malih nogu, poseban naglasak na putovanjima zauzima i glazba zemlje koju posjeti.

''Prije nekoliko godina posjetio sam Srbiju i oduševio se balkanskom glazbom. Fascinirali su me vokali, jedinstveni ritmovi, raznoliki regionalni utjecaji i posebno duboka emocija u pjesmama. Od tada sam otkrio još više glazbe iz regije, od makedonskog etna do sevdaha, bugarske chale, Yu-rocka do turbofolka i svega između toga. Putovao sam u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Hrvatsku, gdje sam uživao u tradicionalnoj dalmatinskoj glazbi i naučio pjevati bećarac. Jako sam uzbuđen što sam natjecatelj na Supertalentu te što mogu podijeliti svoju ljubav prema balkanskoj glazbi sa svijetom!“ ističe Ron.

Snimio je pjesmu sa svojim prijateljem iz Turske i tako postao popularan na Balkanu, a osobito u Srbiji. Ron je ubrzo počeo učiti jezik pa sada na svom kanalu na YouTubeu dijeli obrade slavnih glazbenih hitova na srpskom i hrvatskom jeziku.

Na pozornicu Supertalenta Ron se popeo samouvjereno i odmah ostavio dojam na publiku i žiri. I dok je Martina od njega očekivala neku izvedbu Raya Charlesa, uslijedilo je pravo iznenađenje za sve prisutne.

Naime, ovaj televizijski scenarist zapjevao je ni više ni manje već pjesmu ''Dotako sam dno života'' Tome Zdravkovića.

Maja je odmah zaplesala, publika pljeskala - nitko nije mogao vjerovati što čuje i vidi, a poslije izvedbe iz publike su počele pljuštati i bračne ponude. Mnogim će se ženama zasigurno svidjeti informacija da je Ron slobodan i spreman upoznati onu pravu. Sudeći po njegovim pjesmama i ljubavi prema Balkanu, raspjevani slavuj vjerojatno se ne bi žalio da ga zavede neka djevojka iz Hrvatske ili regije pa da se ovdje i preseli.

"Jako mi se sviđa život na Balkanu. Uživate u životu i cijenite prave vrijednosti. Obišao sam čitav svijet i nigdje me nisu ugostili kao u Srbiji, volio bih živjeti ovdje", rekao je jednom prilikom Ron, koji je za vrijeme strašnih poplava u Srbiji i BiH skupljao pomoć u Americi.

Osim narodnih pjesama Tome Zdravkovića, Šabana Šaulića i Miroslava Ilića, Ron obožava i sevdalinke, ali i makedonske narodne pjesme. Kaže da je ta glazba jedna od najboljih koje je čuo u svijetu i da, baš poput bluesa, ima dušu i da se osjeti bol i tuga dok je se pjeva.

Nedavno je snimio i svoju vlastitu pjesmu "Srpkinja", koja se već može čuti po nekim beogradskim klubovima. S obzirom na neobičnu životnu priču, veliku karizmu i odlično pjevanje, nije ni čudo da je Ron oborio s nogu naš žiri Supertalenta.