Jagoda Kumrić rodila je djevojčicu Nastasju.

Splitska glumica Jagoda Kumrić, koju su gledatelji upoznali kao Nikol Zlatar u seriji "Larin izbor", postala je majka malene djevojčice Nastasye.

26-godišnja Jagoda rodila je u bolnici u Splitu, no tko je otac djeteta, zasad nije otkrila.

Glumica je vijest o trudnoći skrivala od javnosti, a pohvalila se tek prije nekoliko mjeseci. Vjerojatno je to i razlog što se u posljednje vrijeme nije pojavljivala na društvenim događanjima.

Trudnoća je prošla bez većih tegoba. Zaobišle su je sve trudničke muke pa je i u 6. mjesecu trudnoće polagala ispite na Akademiji. Sada otkriva hoće li u dječjoj sobi prevladavati ružičasta ili plava boja.

"Bit će djevojčica. Ja sam odabrala ime prije desetak godina - Nastasya kao Nastasya Filipovna iz romana Idiot jer je to moj najdraži lik u književnosti i. S tim monologom ja sam upisala akademiju. Rekla je moja baba tko će ti ju tako zvat, zvat će je svi Staša'', otkrila je glumica u prvom intervjuu koji dala nakon tri duge godine, i to za ekipu IN magazina.

Jagoda je trenutačno studentica četvrte godine Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, a otvorila je i agenciju za organizaciju vjenčanja.

Podsjećamo, osim u "Larinu izboru" glumila je i u seriji "Kud puklo da puklo", u filmovima "Larin izbor: Izgubljeni princ" i "Soba s glasovirom".