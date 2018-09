Jagoda Kumrić više ne može skrivati trudnoću, a samo je nama otkrila sve o novitetima u njezinom životu.

Nakon 3 godine medijske šutnje mlada glumica Jagoda Kumrić poznatija po ulozi razmažene bogatašice Nikol Zlatar u Larinom izboru, odlučila je upravo nama dati svoj prvi intervju. Koji je razlog povlačenja iz javnog života, kako podnosi trudnoću te čuju li se svadbena zvona - otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Suprotno od lika razmažene Nikol iz serije Larin izbor, Jagoda Kumrić privatno je vrlo skromna te živi povučeno, daleko od javnosti. Naime, posljednji intervju dala je prije nešto više od 3 godine.

"Bila sam upisala akademiju pa sam se makla malo s televizije i to sve što zbog obaveza što zbog toga jer sam tako htjela. Ja sam probala upisati dva puta akademiju u Zagrebu i nisam uspjela i tad mi je bilo žao. Ali sad kada sam pogledala kako je to u Splitu i na koji način se zapravo ovdje radi i kojom kvalitetom, presretna sam da mi se to dogodilo", prepričava Jagoda.

Glumica Jagoda Kumrić dala prvi intervju nakon tri godine (Foto: Dnevnik.hr) - 6

Jagodi se tako ostvarila najveća želja. Studira ono što je oduvijek htjela. No uskoro, točnije, za manje od mjesec dana, čeka je najljepša i najzajhtjevnija uloga – ona majke. Inače, cijelo ovo vrijeme Jagoda je uspješno skrivala trudnoću. Sve dok nedavno nije objavila fotografiju na društvenoj mreži.

"Dogodilo se i to da ću ja bit majka. Ja se veselim meni je sve to nekako novo što je i normalno - nikad se ja mislim na to ne možeš naviknuti odmah, da ti sve bude jasno. Ali zanimljiva mi je ta uloga, zanimljiva ta trudnoća od početka događa"

Srećom, Jagodina trudnoća prošla je bez većih tegoba. Zaobišle su je sve trudničke muke pa je i u 6. mjesecu trudnoće polagala ispite na Akademiji. Sada otkriva hoće li u dječjoj sobi prevladavati ružičasta ili plava boja.

Glumica Jagoda Kumrić dala prvi intervju nakon tri godine (Foto: Dnevnik.hr) - 5

"Bit će djevojčica. Ja sam odabrala ime prije desetak godina - Nastasya kao Nastasya Filippovna iz romana Idiot jer je to moj najdraži lik u književnosti i. S tim monologom sam ja upisala akademiju. Rekla je moja baba tko će ti ju tako zvat, zvat će je svi Staša'', kroz smijeh priznaje glumica.

Simpatična 26-godišnjakinja s nestrpljenjem iščekuje trenutak da ugleda svoju Natasyju. Najveća joj je želja biti poput njezina uzora, majke Sanje.

Jedno vrijeme Jagoda se bavila i organizacijom vjenčanja, no, kako kaže, zbog obveza je to ostavila po strani. A kada je u pitanju organizacija njezina vjenčanja –odgovara: "Nemam pojma hoću li se ikad udat u životu. Zato što ne znam i ne mogu u životu ništa isplanirat više od pola sata, zato nemam pojma, kažem vam nisam nikad znala u životu što će mi se dogodit pa ni sada".

Glumica Jagoda Kumrić dala prvi intervju nakon tri godine (Foto: Dnevnik.hr) - 4

Što je još otkrila Jagoda Kumrić, pogledajte u video priči. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.