Rita Ora nedavno je viđena s bivšim dečkom Andrewom Wattom, s kojim je prvi put viđena prošle godine.

Krajem studenog počelo se šuškati o novom zvjezdanom paru.

Radilo s o pjevačici Riti Ori i holivudskom glumcu Andrewu Garfieldu, koji je poznat po dvije stvari: ulozi Spidermana te višegodišnjoj vezi s oskarovkom Emmom Stone.

"Rita se pohvalila prijateljima o novom dečku prije otprilike mjesec dana. Rasporedi su im prenatrpani, no lijepo se slažu te se oboje žele potruditi", otkrio je tada nepoznati izvor, no čini se da su to bile ili samo glasine ili se plavokosa pjevačica podrijetlom s Kosova jednostavno predomislila u vezi s time s kime želi biti.

Naime, atraktivna 28-godišnjakinja nedavno je viđena s bivšim dečkom, glazbenikom Andrewom Wattom, na ulazu u hotel u kojem je odsjela pa se čini kako između njih nije gotovo.

Podsjetimo, s Andrewom Wattom Rita je prvi put viđena prije godinu dana tijekom romantičnog putovanja u Rim, no par nikada nije želio previše komentirati svoj odnos.

Prije njega Rita je bila u vezi s Calvinom Harrisom i Robom Kardashianom, a navodno je imala i nekoliko kratkih avantura s Lewisom Hamiltonom i MMA borcem Conorom McGregorom, no za to nikada nisu postojali čvrsti dokazi.

Ipak, čini se da se pjevačica ne može tako lako odvojiti od Andrewa, ali očito ne Garfielda.