Šuška se kako zvjezdano nebo ima novi par.

Radi se o 28-godišnjoj pjevačici Riti Ori i filmskom Spider-Manu, glumcu Andrewu Garfieldu koji je od nje stariji 7 godina.

Kako prenosi britanski The Sun, par se tek počeo viđati i to nakon što je Rita u rujnu prekinula vezu s dečkom Andrewom Wattom. "Rita se pohvalila prijateljima o novom dečku prije otprilike mjesec dana. Rasporedi su im prenatrpani, no lijepo se slažu te se oboje žele potruditi", otkrio je nepoznati izvor.

Njezin novi odabranik najpoznatiji je po vezi s Oskarovkom Emmom Stone s kojom se upoznao 2011. godine na setu filma. Par je nekoliko puta prekidao do 2015. godine kada su si rekli konačno "zbogom", iako nitko od njih nije službeno potvrdio prekid.

S druge strane, mlada britanska pjevačica podrijetlom s Kosova imala je poprilično buran ljubavni život koji su obilježile burne veze s Robom Kardashianom i Calvinom Harrisom. Navodno joj je Calvin bio velika ljubav, no škotski DJ prekinuo je vezu 2014. godine nakon svega godinu dana.

Plavokosa ljepotica sa zadnjim dečkom Andrewom prvi je put viđena prije godinu dana tijekom romantičnog putovanja u Rim, no ni ta veza nije dugo potrajala. U međuvremenu se šuškalo i o kratkoj avanturi s MMA borcem Conorom McGregorom, unatoč činjenici da on ima dugogodišnju djevojku s kojom ima i sinčića, a Rita je javnim flertovanjem s njim razbjesnila njegove brojne obožavatelje.

A čini se kako ju je Andrew zapleo u svoju ljubavnu mrežu.