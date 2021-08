Rihanna snimljena u izlasku s dečkom u prilično oskudnoj kombinaciji, nakon čega se doznalo da je postala milijarderka.

Popularna pjevčaica i dizajnerica Rihanna (33) ima milijardu razloga za slavlje.

Časopis Forbes u srijedu je objavo kako se njezina imovina procjenjuje na 1,7 milijardi dolara te su je službeno uvrstili na svoju listu milijardera.

Tako je postala i najbogatija glazbenica na svijetu, a Oprah Winfrey je jedina bogatija žena od nje u zabavnoj industriji.

Zanimljivo je i da većinu bogatsva nije stekla glazbom, već zahvaljujući svojoj kozmetičkoj liniji Fenty Beauty i liniji donjeg rublja Savage x Fenty.

Prije nego je objavljeno da je milijarderka, Rihanna je snimljena u New Yorku s prijateljima i dečkom A$AP Rockyjem (32) , a na sebi je imala crnu majicu ili ultrakratku haljinu koja joj je jedva pokrivala međunožje.

Na to je stavila bijelu vestu na kopčanje kojom se ogrnula. Uz to je Rihanna iskombinirala štikle neobičnih potpetica te kapu s kojom je htjela sakriti svoj identitet, no nije uspjela.

Njezin dečko je bio u sportskom izdanju, obukao je kratke hlače vojničkog uzorka i gornji dio trenirke dok je na nogama imao tenisice. Nosio je kapu kao i Rihanna, a čak je imao i sunčane naočale.

Inače, o vezi pjevačice i A$AP Rockyja počelo se šuškati nekoliko mjeseci nakon njezinog prekida s milijarderom Hassanom Jameelom početkom 2020.

Pjevačica i reper prije toga su godinama bili prijatelji, a zanimljivo je da su se prve glasine o tome da među njima postoji nešto više od prijateljstva pojavile još 2013. godine, ali reper je tada komentirao da je Rihanna seksi, no da na nju ne gleda tim očima.