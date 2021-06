Rihanna je na spoj sa svojim dečkom stigla u lepršavoj haljini ispod koje nije nosila grudnjak, a nije se nimalo obazirala na pozornost paparazza.

Pjevačica Rihanna rijetko se u posljednje vrijeme pojavljuje u javnosti, no svaki njezin izlazak zato je popraćen do posljednjeg detalja. 33-godišnja pjevačica u srijedu navečer je u New Yorku bila na spoju sa svojim dečkom, 32-godišnjim reperom A$AP Rockyjem, a pokazala je i nešto više nego što je planirala.

Rihanna se pojavila u ružičastoj haljinici s visokim prorezom i dubokim dekolteom, a bilo je više nego jasno da je grudnjak ostavila kod kuće. Na glavi je imala plišani ružičasti šešir, a sjajno raspoložena nije nimalo marila zbog pozornosti paparazza.

Reper i pjevačica izmjenjivali su nježnosti i svi su se okretali za njima, no to ih nije spriječilo da uživaju u svojoj ljubavi. Rihanna je krajem prošle godine potvrdila vezu s reperom A$AP Rockyjem nakon čega više ne skrivaju da su par, ali ih se rijetko moglo vidjeti u javnosti zbog pandemije koronavirusa.

Inače, Rihanna je početkom 2020. prekinula trogodišnju vezu s milijarderom Hassanom Jameelom, a nakon samo nekoliko mjeseci počele su kružiti glasine o njoj i A$AP Rockyju koje su se na koncu pokazale istinitima. Pjevačica i reper prije toga su godinama bili prijatelji, a zanimljivo je da su se prve glasine o tome da među njima postoji nešto više od prijateljstva pojavile još 2013. godine, ali reper je tada komentirao da je Rihanna seksi, no da na nju ne gleda tim očima.