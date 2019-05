Reperica Cardi B na dodjelu Billboard nagrada stigla je sa suprugom Offsetom te priredila show.

Bivša striptizeta danas je najpopularnija reperica na svijetu.

Radi se o Cardi B, koja je na sinoćnjoj dodjeli nagrada Billboarda u Las Vegasu bila je jedna od glavnih zvijezda, kao i uvijek. Glazbenica je na crveni tepih stigla u pratnji supruga, repera Offseta, s kojim je izgladila sve probleme, a par zajedno ima i kćerkicu Kulture.

Par je, po starom dobrom običaju, priredio pravi show pred fotografima vrućim poljupcima, no reperica je imala još jednu vijest.

Naime, uvijek brutalno iskrena, priznala je i kako je imala operaciju grudi nakon porođaja, a upravo je njih istaknula u čak nekoliko kreacija koje je promijenila tijekom večeri.

"Moja me kći gadno zeznula, pa sam otišla na korekciju grudi. Osjećala sam se dobro, no bilo je dana kad nisam, pa sam to napravila", kroz smijeh je ispričala 26-godišnjakinja koju život do sada nije previše mazio.

Prije nego što je postala planetarno popularna, živjela je u zloglasnoj njujorškoj četvrti Bronx te radila kao striptizeta. "Bila sam jako siromašna i živjela sam s dečkom koji me tukao", otkrila je u jednom intervjuu, no istaknula je kako se ne srami svoje prošlosti jer je tako zarađivala za život.

Početkom 2017. godine zaljubila se u repera Offseta, a već krajem godine tajno su se vjenčali u svojoj spavaćoj sobi. U ljeto 2018. godine kao kruna ljubavi stigla je kćerkica, no reperica je pet mjeseci nakon toga na Instagramu potvrdila da su prekinuli.

Navodno je razlog bila njegova nevjera, no reperica nije rekla ništa ružno na račun oca svoga djeteta. "Ja sam ta koja donosi odluke i nitko ih drugi ne donosi umjesto mene. Nisam htjela ići bračnom savjetniku. On je to predložio, no ja nisam htjela. Nema tog savjetnika koji bi promijenio moju odluku", rekla je jednom prilikom, no ipak mu je pružila drugu priliku.

Čini se kako ljubav danas cvjeta, čemu u prilog idu fotografije sa sinoćnjeg crvenog tepiha koje možete pogledati u našoj galeriji.