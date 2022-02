Mia Dimšić odnijela na je pobjedu na Dori 2022. godine, a reakcije na njezin nastup i izvedbu pjesme "Guilty Pleasure" ne stišavaju se.

Mia Dimšić pobjednica je ovogodišnje Dore s pjesmom "Guilty Pleasure" i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Torinu, a reakcije nakon njezine pobjede na društvenim se mrežama ne stišavaju.

29-godišnjoj Miji ovo je bio prvi i više nego uspješan nastup na Dori jer pjesma koju je otpjevala dobila je najviše glasova publike i žirija, a vijest o njezinoj pobjedi odmah je prenio i službeni kanal Eurosonga na Twitteru.

It's Mia Dimšić for Croatia! 🇭🇷

She has won 'Dora 2022' and a ticket to Turin with 'Guilty Pleasure'!



