Dora 2022. održava se u opatijskoj dvorani Marino Cvetković, a pobjednik Izbora hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije predstavljat će nas na Eurosongu u Torinu.

Izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije Dora 2022. održava se večeras u dvorani Marino Cvetković u Opatiji, a pobjednik ili pobjednica predstavljat će nas na Eurosonogu u susjednoj nam Italiji u svibnju ove godine.

Doru je otvorila Albina Grčić s pjesmom "Tick-tock", prošlogodišnjom pobjednicom. Pjesmu je izvela u drugačijem aranžmanu, a na pozornici su joj se pridružili i plesači. Albina je zablistala u neobičnoj žutoj kreaciji.

Pjevačica Mila Elegović otvorila je natjecateljski dio Dore s pjesmom "Ljubav". Baladu s kojom je stigla na opatijsku pozornicu izvela je na pozornici bez plesača, a čitav nastup sjetila je na visokoj stolici.

Nakon nje pozornicu je zauzela Mia Negovetić koja je izvela pjesmu "Forgive Me (Oprosti)". Naša mlada pjevačica snažnog vokala zablistala je u elegantnoj crnoj haljini spuštenih ramena, a dobila je velike ovacije publike.

Pjesmu "Moli za nas", koju autorski potpisuje Vlaho Arbulić, izveo je mladi Marko Bošnjak, a pred publiku je stigao u crnom odijelu s bijelim crtama. Mia Negovetić rasplakala se tijekom njegova nastupa.

Dvadesetjednogodišnja Jessa predstavila se življom pjesmom "My next mistake" u društvu četiri plesačice. Dame su bile modno usklađene, a minijaturni topići u kombinacijama s kričavim detaljima sjajno su se uklopili u atmosferu pjesme.

Legendarna Zdenka Kovačiček na Dori se natječe s pjesmom "Stay On The Bright Side". Pridružili su joj se i plesači, a Zdenka je za ovu prigodu imala upečatljivi plavi lakirani kaput te je ostavila snažan dojam na publiku svojim neupitnim vokalnim sposobnostima.

Tina Vukov iznenadila je sve odabirom haljine, a malo je reći da je zablistala u uskoj kreaciji s dubokim dekolteom i širokim tilom do poda. Otpjevala je pjesmu "Hideout" uz pratnju pijanista, a društvo na pozornici su joj radili back vokali.

Roko Vušković izveo je pjesmu "Malo kasnije", a zanimljivom koreografijom zaintrigirao je publiku. Pridružila mu se plesačica odjevena samo u bijelu košulju.

Nakon njega pozornicu je osvojila Bernarda s pjesmom "Here For Love" te je unijela dozu živosti svojom izvedbom tijekom koje su je pratili i plesači.

ERIC se kao i Bernarda natjecao na Dori prošle godine, a za ovogodišnji nastup uz pjesmu "I Found You" odabrao je upečatljivo odijelo sa srebrnim detaljima. Singl uz koji su ga pratili i plesači zaraznog je ritma, a njegov veseli nastup publika je ispratila ovacijama.

"In the darkness" pjesma je s kojom se na Dori ove godine natječe pjevač ToMa, kojeg smo također i prošle godine gledali na istoj pozornici u nešto drugačijem izdanju.

Pjevačica Elis Lovrić ispunila je dvoranu snažnom pjesmom "No war", a pred publiku je stigla s gitarom u ruci. Kakav je dojam ostavila na publiku, kao i ostale kolege s ovogodišnje Dore, saznat ćemo uskoro.

Ella Orešković debitirala je prošle godine upravo na opatijskoj pozornici, a ove godine se vratila s pjesmom "If you go away". Kći našeg bivšeg premijera u prozirnoj je kombinaciji sa šljokicama uz pratnju plesača dala sve od sebe te je pobrala veliki pljesak.

Pjevačica Tia ove godine se prvi put popela na pozornicu Dore, a publici se predstavila pjesmom "Voli me do neba". Za nastup je odabrala prozirnu haljinu golih ramena.

Posljednja se predstavila Mia Dimšić i to s pjesmom "Guilty pleasure". Naša poznata pjevačica na sebi je imala crnu kombinaciju i mini-suknjicu, a uz jednog plesača je čini se oduševila mnoge obzirom na ovacije koje je dobila.

Finalisti natjecanja Dora 2022. su (redoslijedom izvođenja):

1. Mila Elegović – Ljubav

2. Mia Negovetić – Forgive Me (Oprosti)

3. Marko Bošnjak – Moli za nas

4. Jessa – My Next Mistake

5. Zdenka Kovačiček – Stay On The Bright Side

6. Tina Vukov – Hideout

7. Roko Vušković – Malo kasnije

8. Bernarda – Here For Love

9. Eric Vidović – I Found You

10. ToMa – In The Darkness

11. Elis Lovrić – No War

12. Ella Orešković – If You Go Away

13. Tia – Voli me do neba

14. Mia Dimšić – Guilty Pleasure

Na Dori se večeras u voditeljskoj ulozi okušava i pjevačica Franka Batelić, koja je Hrvatsku na Eurosongu predstavljala s pjesmom "Crazy" 2018. godine.

