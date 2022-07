Roko Sikavica dio je glumačke postave dugoiščekivanog filma "Stric", a u razgovoru za DNEVNIK.HR priznao je kako mu je upravo uloga u njemu najdraža.

Šira je publika mladog splitskog glumca Roka Sikavicu imala priliku bolje upoznati kroz ulogu dobroćudnog policajca Željka u hit-seriji Nove TV "Dar Mar", no njegova nova uloga sina u horor-trileru "Stric" posve je različita od one u kojoj smo ga navikli gledati.

"Ja sam jako zahvalan na toj ulozi jer je neobična, nije nešto što se često vidi u takvom formatu. On je smotani mamin sin i baš mi je bio gušt igrati ga. Imao sam puno slobode na tom projektu, ali zbog korone nisam mogao osjetiti punu reakciju publike kao prije, nisam bio svjestan toga. Ali drago mi je i da nakon što je serije završila dobivam na cesti pozitivne komentare ljudi koji me zaustavljaju i pohvale me", priznaje Roko.

U "Dar Maru" glumila je i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, a Roko je imao zgodnu anegdotu s njezinim osiguranjem na setu.

"Bio sam jako uzbuđen zbog vijesti da će doći, ali kako su ta snimanja naporna i traju po 12 sati, malo sam spavao kada je ona bila na setu i zapravo me njezino osiguranje probudilo. Tražili su bombe ispod mene i bio sam u nekom bunilo od spavanja, tako da je nisam upoznao. Ali sam čuo da je bila jako profesionalna i da je znala tekst, da je odradila sve kako treba'', otkrio nam je Roko.

No od svih uloga najdraža mu je upravo ona u "Stricu".

"Definitivno, to mi je prva glavna uloga u dugometražnom filmu i jako sam sretan zbog toga filma i što to radim sa svojim prijateljima i zato što je već sada polučio veliki uspjeh za hrvatsku kinematografiju", priznaje Roko.

U filmu osim njega glume Goran Bogdan, Ivana Roščić i Miki Manojlović, a Roko kaže da su na setu postali kao prava obitelj.

"Ivana, Goran i ja živimo skoro u istoj ulici, znamo se dugi niz godina. S Goranom sam već trebao glumiti, ali to se nije ostvarilo tako da sam s njim sada bio prvi put u kadru. S Ivanom sam već glumio u jednoj seriji, a Miki je jednostavno čovjek kojeg gledam odmalena i čiji sam veliki fan. Bio sam uzbuđen kada je on dolazio, ali smo to neko strahopoštovanje ukinuli s prvom probom jer je on jako pristupačan, normalan čovjek s kojim se može zezati, baciti fore, baš je divan. Ovaj projekt je stvarno kao jedna mala obitelj i volio bih da publika to osjeti kao što smo mi na setu osjetili. Bilo mi je divno s njima", otkrio je glumac.

A osim Mikija Roko ima još jednog velikog glumačkog uzora.

"Javiera Bardem! On mi je top, od "Šunke šunke" do "Zlatnih jaja", njegov sam fan od početka do kraja. On mi je po stilu glume i karijeri, najdraži glumac. Pao bih u nesvijest da mi se pruži prilika da glumim s njime, trebalo bi me mazati s nekim mastima, haaha", priznao je Roko kroz smijeh.

Roko iz dana u dan ima sve više ženskih obožavateljica, no što se tiče svog ljubavnog života, poprilično je tajnstven.

"Super je! Ide sve kako treba. To neka ostane tajna", kaže Roko pred kojim su već novi projekti kojima se veseli.

