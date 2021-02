Glumačkim vodama počeo je ploviti još kao dijete, a sada ga imamo prilike gledati u seriji ''Dar Mar'' kao policajca Željka Mahera. Glumac Roko Sikavica našoj je ekipi ispričao što mu je velika strast, kakav je san nedavno ostvario, a pokazat ćemo vam i njegovu fotografiju koja je osvojila brojne simpatije obožavatelja.

Na prvi pogled teško je pogoditi da se iza maske ovog malog Stipe Mesića krije naš glumac Roko Sikavica.



''Zato što je on tad bio aktualni predsjednik i bila je ona emisija 'Laku noć, Hrvatska', ja sam bio mali, možda sam imao desetak godina i volio sam onaj dio kada on priča viceve. Došle su maškare i iz nekog razloga baš sam htio biti Stipe Mesić, a moji su me podržali u tome. Poslije sam imao školsku priredbu, išli smo u knjižnicu i otad su me sve tete tamo zapamtile, evo Mesića'', priča Roko.

''Moje sestre, imam dvije starije sestre, i majka sudjelovale su u kostimu i one su zaslužne za taj look'', priča Roko.

Ova fotografija prikupila je brojne simpatije, ali i jasno odredila Rokov put. Naime, glumiti je počeo već sa šest godina, a jednako brzo počele su stizati i veće uloge.



''Ja sam počeo tako da sam u kazalištu u HNK-u bio u 'Pukovniku nema tko pisati', 'Neni Delmestre' i onda poslije 'Udovicama' i još nešto sam imao u Gradskom kazalištu mladih angažmana. Prva televizijska uloga bila je ta sa 17 godina i to je bilo čudno. Imate 17 godina, ljudi vas prepoznaju na cesti, imate neku lovu koja nije od staraca'', priča Roko i dodaje da prvu plaću još nije potrošio.

''Još uvijek je imam'', otkrio je.

Zato se nedavno počastio jednom svojom davnom željom.



''Napokon sam ostvario taj san, sad sam sretan imam jedan od jačih kompjutera u ulici. To se posebno pazi, ima sva oprema za glancanje. Briše se tipkovnica, briše se kućište, sve se briše. Stoji ispod nosivog zida da ne daj Bože nešto ne bi palo'', kaže.

Jer osim nogometa, koji igra u slobodno vrijeme, on je i strastveni gamer.



''Ja sam ta generacija, rodio sam se s kompjuterom. Počeo sam igrati od malih nogu, tako da to je ostalo nekako do sada. Živim sam pa mi nitko za te igrice ne prigovara, pa tako guštam'', objašnjava.

A veliki mu je gušt igrati i ulogu Željka Mahera, sada čak i šefa policije u seriji "Dar Mar".



''Svi kolege su super, gušt je raditi s njima, jako su otvoreni za improvizaciju, a taj lik je meni jako blizak. Mislim, nije u principu da sam ja on, gušt mi ga je igrati'', kaže.

U takvom mjestu gdje je jedini kriminal koliko se bureka pojede i on bi kaže mogao biti policajac. A kad smo već kod bureka, Roko priznaje da ne dijeli ti ljubav sa Željkom.



''Volim pitu od sira, ne volim burek s mesom, ja to ne volim. Tu mi rekviziteri izlaze ususret pa mi daju pitu od sira'', objašnjava.

I dok Željko u seriji muku muči s ljubavi, kod Roka je ipak malo mirnije.



''Korona je, koga ću vidjeti, nikoga. A to na Instagramu ne računam'', zaključio je.

Što sve dalje pak čeka Željka Mahera, ne propustite pratiti u novim epizodama serije Dar Mar.

