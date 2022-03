Krenula je nova sezona showa Ples sa zvijezdama koji će voditi Igor Mešin i Maja Šuput, a naša pjevačica je, naravno, već u prvoj emisiji zabljesnula u novoj modnoj kombinaciji.

Poslije pauze od showa ''Supertalent'' gdje je bila članica žirija, Maja Šuput vratila se voditeljskoj ulozi i to u novoj sezoni showa ''Ples sa zvijezdama''.

Naravno, naša pjevačica je i ovog puta, kao što je to činila u Supertalentu, zabljesnula i to u šljokičastoj, dugoj haljini dostojnoj Hollywooda, a tu je i visoki prorez, naravno!

Pjevačica se nedavno osvrnula na angažmane koje dobiva priliku raditi.

"Radi se o dva potpuno drugačija angažmana. Sjediti u žiriju Supertalenta mi je potpuno prirodno jer tamo trebam biti ja i snosim odgovornost za ono što kažem. S druge strane biti voditelj je zaista stresno pogotovo na razini na koju sam ja to dovela, s dobro naučenim tekstom i sjajnom pripremom. Sada ću prvi put u životu voditi emisiju u prime time terminu uživo. Uzbuđenje je veliko, i već osjećam laganu tremu", priznala je Maja za DNEVNIK.HR.

U Plesu sa zvijezdama okušala se i kao natjecateljica, ispričala nam je kako pamti to iskustvo i što joj se posebno urezalo u pamćenje.

"Bilo je to davno, međutim i dan danas pamtim što sam sve radila i koliko sam vremena provodila u dvorani. Moj partner u plesu bio je potpuno jednako ambiciozan kao i ja, što znači da smo ulagali golemi trud da imamo što bolje rezultate, da pometemo konkurenciju. Ispala sam u polufinalu, nastupila sam u finalnoj verziji. Dan danas to iskustvo pamtim kao jedno od najtežih. Vježbanja traju satima i tako svaki dan, naročito kad uđete kasnije u drugi krug natjecanja, kad plešete dva plesa iste večeri. Tako da pamtim to kao iskustvo u kojem zaista satima vježbaš i odričeš se svega, sve podrediš tome, a s druge strane kad dobiješ aplauz i dobre bodove sve se to vrati i isplati. Sjećam se da sam se najviše trudila dobro plesati engleski valcer, jer je on bio tehnički jako zahtjevan, a tada se u showu ocjenjivala tehnika. Jako dugo sam se pripremala da mi taj engleski valcer bude u potpunosti natjecateljski točan. Dobili smo četiri desetke za njega i prvi put smo plakali od sreće", prisjetila se.

Šuput je sudjelovala i u "Tvoje lice zvuči poznato", a preostaje nam vidjeti što će nam sve priuštiti u ovoj svojoj modno-voditeljskoj avanturi.

