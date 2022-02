Maja Šuput vodit će show "Ples sa zvijezdama“, a za DNEVNIK.HR otkrila je koliko je to zahtjevan posao, je li joj draže biti članica žirija, veseli li se suradnji s Igorom Mešinom, ali i ponešto o privatnom životu.

Pjevačica Maja Šuput opet vraća ulozi voditeljice, ali ovaj put u showu "Ples sa zvijezdama".

Prošle godine gledali smo je i u ulozi članice žirija u showu "Supertalent“, a to su, kaže, dva posve različita posla i ne krije u čemu više uživa.

"Radi se o dva potpuno drugačija angažmana. Sjediti u žiriju Supertalenta mi je potpuno prirodno jer tamo trebam biti ja i snosim odgovornost za ono što kažem. S druge strane biti voditelj je zaista stresno pogotovo na razini na koju sam ja to dovela, s dobro naučenim tekstom i sjajnom pripremom. Sada ću prvi put u životu voditi emisiju u prime time terminu uživo. Uzbuđenje je veliko, i već osjećam laganu tremu", priznala je Maja za DNEVNIK.HR.

U Plesu sa zvijezdama okušala se i kao natjecateljica, ispričala nam je kako pamti to iskustvo i što joj se posebno urezalo u pamćenje.

"Bilo je to davno, međutim i dan danas pamtim što sam sve radila i koliko sam vremena provodila u dvorani. Moj partner u plesu bio je potpuno jednako ambiciozan kao i ja, što znači da smo ulagali golemi trud da imamo što bolje rezultate, da pometemo konkurenciju. Ispala sam u polufinalu, nastupila sam u finalnoj verziji. Dan danas to iskustvo pamtim kao jedno od najtežih. Vježbanja traju satima i tako svaki dan, naročito kad uđete kasnije u drugi krug natjecanja, kad plešete dva plesa iste večeri. Tako da pamtim to kao iskustvo u kojem zaista satima vježbaš i odričeš se svega, sve podrediš tome, a s druge strane kad dobiješ aplauz i dobre bodove sve se to vrati i isplati. Sjećam se da sam se najviše trudila dobro plesati engleski valcer, jer je on bio tehnički jako zahtjevan, a tada se u showu ocjenjivala tehnika. Jako dugo sam se pripremala da mi taj engleski valcer bude u potpunosti natjecateljski točan. Dobili smo četiri desetke za njega i prvi put smo plakali od sreće", prisjetila se.

Šuput je sudjelovala i u "Tvoje lice zvuči poznato" i "Supertalentu", a jedno iskustvo pamti kao posebno teško.

"Sudjelovanje u Tvoje lice zvuči poznato je zaista bilo daleko najteže u mom životu. Naime, održavalo se ljeti, a ja sam bila na ljetnoj turneji. Doslovno sam svaki dan sa svirke koja traje do jutra spavala na zadnjem sjedalu auta, vozač bi me vozio u studio na probe, na snimanje i tako dalje. To pamtim kao daleko najtežu priču iz svog života. Spala sam na 47 kila, bila sam toliko izmorena i toliko nisam imala vremena za život da moram priznati da ne znam što mi se moglo dogoditi kao teži projekt u mom životu. Voditi TLZP je balada naspram sudjelovanja, pogotovo ako si zaposlen do te mjere koliko sam ja tada bila zaposlena", kaže Šuput.

Ovaj put će joj partner na pozornici biti Igor Mešin s kojim dosad nije imala priliku voditi nešto, no njih dvoje se već godinama susreću na istim projektima.

"Igora znam godinama, često smo u projektima zajedno, ali zapravo nikad nismo bili do sada u istim ulogama. Ja sam u svojoj garderobi, on je u svojoj, on ima svoju ulogu, ja svoju, no uvijek bi sjeli, pričali, popili kavu svi skupa. Nadam se da ćemo se dobro skužiti i da ćemo super funkcionirati, pogotovo jer u liveu jako bitno da jedan drugoga dobro pratimo, podržavamo i da smo oboje na setu spremni. O Igoru imam sjajno mišljenje. On je jedan jako easy going guy, netko tko ne glumi zvijezdu, vrlo je ugodan za razgovor, normalan, očigledno čisti profesionalac, živi bili pa vidjeli kakav ćemo mi par biti. Meni je drago sam mu ja konačno prva partnerica nakon Renea i Frane", nahvalila je budućeg kolegu.

Frano Ridjan nam je jednom prilikom priznao da mu je Igor draži kolega od Maje jer dijele iste interese o hrani, evo što Maja kaže o tome.

"Ako se radi o hrani, ako mu je zato draži kolega, to mu opraštam. Naime, dečki imaju istu foru u svim našim emisijama. Mi cure imamo svoju garderobu, dečki svoju i onda dečki pred svako snimanje naruče toliko hrane i toliko se unište od te hrane da ne znam kako funkcioniraju u samoj emisiji. Mi cure jedemo nakon emisije. Prije pojedemo nešto, nešto prigrizemo, imamo voća itd., a oni idu baš na masno. Tako da sigurna sam da mu je Igor bio pogodniji po tom pitanju jer vjerujte mi sa mnom sigurno nije naručio teleću koljenicu i tri kile luka prije emisije uživao u istom. Ja se nagradim nakon emisije", govori Šuput.

Ona je pjevačica, voditeljica, poduzetnica, članica žirija, mama... I sve u čemu se iskuša polazi joj za rukom, što još možemo očekivati od nje i ima li nešto što joj ne ide?

"Od svega nabrojanog biti mama je najzahtjevnije i najbitnije. Mama sam najviše sati u danu, bez obzira na to što nekad odem na snimanje i nešto odradim, zapravo sam najviše s djetetom. Dosta stvari sam u životu odradila, neke sam planirala neke nisam. Voljela bih se još okušati u glumi. Ne znam kako će mi to ići, ali voljela bih se okušati. Ne idu mi sportovi. Totalni sam fijasko u svim sportovima. Mrzim kućanske poslove, ne ide mi kuhanje, domaćinstvo. Stvari koje zahtijevaju ravnotežu, skijanje, klizanje, gdje mi se gubi tlo pod nogama, to isto nije za mene. Ne možeš biti dobar u svačemu, ali dosta sam zadovoljna sa svime što sam postigla. Možda sam napravila neke stvari više nego sam mislila. Voditeljski dio nisam mislila da ću stići. Mislila sam to ostaviti za neku zreliju fazu svog života, ali valjda to tako treba biti. Međutim i dalje je moja najdraža zabava, obaveza ili posao, a prije svega najveća ljubav je biti mama", govori ponosna Bloomova majka.

A kako sve obaveza stigne utrpati u jedan dan?

"Stignem tako da od manje spavanja sam odabrala još manje spavanja, pa puno toga odradim dok beba spava iako spava sve manje, jer je sve veći. Puno toga radim od kuće telefonom i mailom", kaže.

Priznaje i da ju je majčinstvo djelomično promijenilo.

"Profesionalno me nije promijenilo, privatno da, puno sam emotivnija, baš jako reagiram kad vidim neku nepravdu prema djeci. Više sam djetinjastija, samo bih se igrala, mazila. Spoznala sam jednu puno veću količinu ljubavi koju možeš primiti i dati nego što sam mislila da je to uopće moguće. Naravno non stop brinem - je li diše, je li se dobro obukao, zašto štuca, je li kašljao, je li pojeo dovoljno. Promijenilo se najviše to da nisam više sebi toliko bitna i druge stvari nisu toliko bitne koliko briga o tom malom biću. Okolnosti te promijene, ali ne mogu reći da sam se promijenila kao osoba, to bi ipak bilo pretjerano", smatra.

Njezin sinčić Bloom prava je zvijezda na Instagramu, a Majini obožavatelji s posebnim veseljem dočekuju svaku njegovu fotku. Evo što ona kaže o tome.

"Kad stavite sliku djeteta nemate neka očekivanja. Niste to stavili zbog lajka ili zbog nekog tuđeg mišljenja nego zato što toliko volite svoje dijete da bi ga najradije istetovirali na čelo. Ali on nevjerojatno kod ljudi pobuđuje osmijeh i veselje. Dnevno dobivam stotine i stotine poruka. Najljepši mi je dan kad vidim kako vi mene uveseljavate sa svojim storyjima, anđeo, presladak - zaista prekrasni komentari. S druge strane, on od kad se rodio toliko se voli slikati i čim vidi fotoaparat ili mobitel gleda direktno u kameru. Nama to nije bilo jasno kako je to moguće. Toliko uživa u slikanju. Najdraža igra u danu mu je da idemo nekoga zvati na Facetime, samo da gleda i sebe i druge. Djetetu kad kažeš, ajmo se slikati on jednostavno gleda u kameru, kao pozer, zaista nevjerojatno. Od kad se rodio. Voli ga fotografija, on voli fotku, a ja kao ponosna mama jednostavno ne mogu odoljeti tu i tamo staviti sliku na društvene mreže. Valjda to tako treba biti. Možda kroz nekoliko godina mi kaže da ga više ne slikam, ali sada uživamo i ja i on", govori Maja.

Često joj u komentarima kažu da sliči na njezina oca, a to je, priznaje, posebno raduje.

"Fascinantna je sličnost, frapantna zapravo. Meni i mojoj mami bude baš onako teško. Gledaš njega i vidiš te sitnice i vidiš ono što drugi možda ne bi ni vidjeli s obzirom na to da nisu znali mog tatu. Nevjerojatno.. Vi ne biste vjerovali mali gleda ispod oka, kao da zavodi. Uopće ne znam kako je to moguće da genetika baš tako pogodi, još k tome beskrajno je šarmantan i smije se kao moj tata. Prekrasno je to da možemo tako uživati kroz njega i prisjetiti se svaki dan tate, a s druge strane nekad te baš srce stisne", iskrena je Maja.

A kome je Bloom sličniji, njoj ili suprugu Nenadu?

"Definitivno sam mislila da je povukao muževu mirniju stranu od prvih 6,7 mjeseci, da je zen beba. Bio je lagano u zenu i smijao se, a onda je počeo puzati i mislimo da je ipak povukao na mene, jer velik je broj kilometara koje on ispuže po stanu. Neumoran je, ali u pozitivnom smislu, jako je razigran, jako veseo i ne bi se prestao smijati nikad. On je veliki veseljak. Veliki je gurman što nas silno veseli, jer dijete uživa u hrani baš poput mene i Nenada. Jedva čekamo da sjednemo svi troje u restoran i da mali naruči baš nešto što voli, to će nas posebno veseliti. Radujemo se i njegovom prvom rođendanu, ali prije toga čekamo svaki čas da nam beba prohoda, a onda ćemo vjerojatno morati u šestu brzinu jer njega nitko neće moći zaustaviti", priznaje.

Za kraj nam je otkrila kakvi su joj planovi za budućnost.

"Plan za 2022. mi je preživjeti 2022. Imam toliko angažmana, kroz televiziju, moje nastupe koji su što se svadbi tiču bukirani sve do kraja godine, kroz Majushku koja ima toliko noviteta koji idu van i koji se dogovaraju još za ovu godinu. Prvo nam je Ples sa zvijezdama, paralelno s tim subotom pjevam na svadbama. Uopće, pjevati do ujutro do 5, doći ujutro na generalnu probu i navečer voditi live emisiju već je preživljavanje. Tekst moram naučiti, isprobati haljinu, našminkati se, sve. Na svojoj svirci moram dati svoj maksimum, svirati nove pjesme. I pored svega biti najbolja mama na svijetu. Bit će izazovno u svakom slučaju, tako da moj je plan preživjeti 2022", zaključila je Maja.

