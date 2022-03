Fraka Batelić našla se u ulozi članice žirija showa ''Ples sa zvijezdama'' koji je krenuo s prikazivanjem na Novoj TV.

Franku Batelić od ove nedjelje gledamo kao članicu žirija showa ''Ples sa zvijezdama'', a već u prvoj zadivila je svojim izgledom i modnom kombinacijom. Pred kamare je sjela u dugoj srebrnoj haljini, a show je najavila u kratkoj crnoj haljini s jedva vidljivim izrezima koji su sve začinili.

Naša pjevačica u istom je showu već sudjelovala i pobijedila prije 13 godina.

"Eh ta davna 2009. godina! Bilo je to vrijeme kada sam još išla u školu i kada sam bila sretna da moram 'pobjeći' na plesne probe u Zagreb. To je vrijeme kada sam neopterećeno i znatiželjno upoznavala ljude i dobro se zabavljala! Tadašnji plesni partner Ištvan Varga osoba je koja me puno naučila disciplini, predanosti radu i strasti prema svom poslu. Ples sa zvijezdama učinio je da se zaljubim u ples. Sada je svaki moj nastup uvijek nekako povezan i sa plesom", ispričala je pjevačica za DNEVNIK.HR.

Novoj ulozi se raduje, a posebno je veseli druženje s ostalim članovima žirija.

"Moram priznati kako vas čeka sjajan tim žirija koji je strog, pravedan, topao, veseo, ponekad lud i zabavan! Svi smo se nekako povezali, sjajno kliknuli, pa očekujem da ćemo svaku nedjelju uživati u plesnim točkama i nadam se, potaknuti i gledatelje da uživaju! Radujem se svojoj novoj ulozi, jer volim ples, volim taj tv format i znam da će Nova TV napraviti sjajan posao!" govori Franka.

