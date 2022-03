Franka Batelić prisjetila se svojeg sudjelovanja u showu "Ples sa zvijezdama" u koji se sada vraća kao članica žirija, a otkrila nam je i neke detalje iz privatnog života.

Pjevačica Franka Batelić okušat će se u ulozi članice žirija u showu "Ples sa zvijezdama" koji se vraća na Novu TV.

Franka je u istom showu već sudjelovala i pobijedila prije 13 godina, a tada je još bila srednjoškolka.

"Eh ta davna 2009. godina! Bilo je to vrijeme kada sam još išla u školu i kada sam bila sretna da moram 'pobjeći' na plesne probe u Zagreb. To je vrijeme kada sam neopterećeno i znatiželjno upoznavala ljude i dobro se zabavljala! Tadašnji plesni partner Ištvan Varga osoba je koja me puno naučila disciplini, predanosti radu i strasti prema svom poslu. Ples sa zvijezdama učinio je da se zaljubim u ples. Sada je svaki moj nastup uvijek nekako povezan i sa plesom", ispričala je pjevačica za DNEVNIK.HR.



Novoj ulozi se raduje, a posebno je veseli druženje s ostalim članovima žirija.

"Moram priznati kako vas čeka sjajan tim žirija koji je strog, pravedan, topao, veseo, ponekad lud i zabavan! Svi smo se nekako povezali, sjajno kliknuli, pa očekujem da ćemo svaku nedjelju uživati u plesnim točkama i nadam se, potaknuti i gledatelje da uživaju! Radujem se svojoj novoj ulozi, jer volim ples, volim taj tv format i znam da će Nova TV napraviti sjajan posao!" govori Franka.

U plesu uživa, što se može vidjeti i na svakom njezinu nastupu i u videospotovima.

"Ples je utkan u moj DNK. Volim plesati i uvijek se veselim svakom glazbenom projektu u kojemu je uključena i plesna koreografija. Da samo znate koliko puta dnevno nazovem Igora Barberića i tražim dodatne plesne probe, jer baš jako volim plesati!" priznaje.

A kakav je plesač njezin suprug Vedran Ćorluka?

"Teško je odgovoriti na ovo pitanje. Trudi se", govori kroz smijeh, a nešto je rječitija kada je riječ o njihovom sinčiću Viktoru.

"Sada smo konačno svi na okupu, čemu se najviše veseli Viktor. Trenutno najviše uživamo kada obiteljski odemo u dječju igraonicu", kaže Franka.

Otkrila nam je i kome je Viktor sličniji, njoj ili Vedranu.

"Mislim da bismo Vedran i ja svatko drugačije odgovorili na to pitanje, hahaha. Svi kažu da fizički sliči na mene kada sam bila mala. Voli glazbu, što mi je jako drago, no na Vedranovu sreću jako voli i loptu!" priča ponosna mama.

Osim kao članica žirija, Franka se ove godine prvi put okušala i kao voditeljica i to na Dori, pa nas je zanimalo i što još možemo očekivati od nje.



"Osoba sam koja je puno puta rekla: 'ma nema šanse, to nije za mene', to je taj horoskopski Blizanac u meni. A onda prespavam, malo razmislim i promijenim mišljenje. Imam ja još iznenađenja u rukavu... ", priča nam Franka.



"Planova je puno, zaista su nam dani ispunjeni radom. Uskoro će moja nova pjesma, album je pri završetku, a moj tim i ja smo u potpunosti posvećeni novom projektu koji nije vezan za glazbu, a čemu se jako veselim. Uskoro više o tome!" poručila je na kraju.

