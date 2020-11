Marko Braić pobijedio je s transformacijom u Indiru Levak u showu "Tvoje lice zvuči poznato", a sa članicom žirija je zapjevao i zaplesao na pozornici.

Marko Braić u 11. emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" odnio je pobjedu s izvrsnom transformacijom u članicu žirija Indiru Levak i izvedbom njezine pjesme ''You Will Never Break My Heart'' s Dore.

Mladi glumac otkrio je kakvu ju mentalnu pripremu imao da bio mogao odraditi energični nastup po kakvima je poznata neumorna Indira. No ubrzo je sam sebi proturječio i pokazao koliko se uživio u lik popularne pjevačice.

Marko je priznao da je bio uvjeren da nije sposoban za tu imitaciju, no kada je donio jednu odluku, dogodio se preokret.

Što je glumcu pomoglo da rasturi ovu transformaciju i kako to izgleda kad dvije Indire zauzmu pozornicu, saznajte u našem videu.

