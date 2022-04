Princeza Charlene pojavila se u javnosti prvi put od studenog prošle godine kada je hospitalizirana zbog iscrpljenosti. Fotografirala se sa suprugom i princom Albertom.

Princeza Charlene zadnjih se godinu dana borila s određenim zdravstvenim problemima te je bila odvojena od obitelji, a rijetko se pojavljivala i u javnosti što je mnoge njene poklonike zabrinulo.

Prošle godine bila je podvrgnuta operaciji u Južnoj Africi, a u studenom prošle godine bila je i hospitalizirana radi iscrpljenosti.

Ovog se vikenda prvi puta od tada pojavila u javnosti i to u Monacu. Fotografirala se sa suprugom i princom Albertom, a s njima su bili i njihovi sedmogodišnji blizanci princeza Gabriella i princ Jacques.

Par je zadnjih mjeseci rijetko viđen zajedno, a razlog tome je i činjenica da je Charlene većinu prošle godine provela u Južnoj Africi nakon što joj je dijagnosticirana kronična upala sinusa tijekom njenog humanitarnog putovanja. Zbog bolesti je završila u bolnici, što je onemogućilo njen povratak u Monaco.

A nakon što je u studenom napokon stigla u Monaco, ubrzo ga je i napustila jer je završila u Švicarskoj radi iscrpljenosti.

Ovaj izlazak u javnost prvi je obiteljski otkako se Charlene vratila s liječenja. Za ovu prigodu princeza je odabrala sivu odjevnu kombinaciju, kratku plavu kosu složila je u urednu frizuru, no sve je zabrinuo njezin pomalo izgubljeni i zamišljeni pogled.

I dok je palača to što se princeza povukla iz javnosti objasnila njenim stanjem kroničnog umora, mnogi su pomislli da je možda riječ o problemima u braku princa i princeze, no iz palače su to oštro demantirali.

Charlene i Albert vjenčali su se 2011. godine, a glasine o njihovom međusobnom neslaganju krenule su već tada.

