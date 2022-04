Princeza Charlene na Instagramu je čestitala Uskrs fotografijom na kojoj pozira sa suprugom Albertom i njihovim blizancima Jacquesom i Gabriellom nakon što je četiri mjeseca bila odvojena od njih jer se liječila u mentalnoj instituciji u Švicarskoj.

Menegaška princeza Charlene nakon dugo vremena uživa sa svojom obitelji, a objavila je i zajedničku fotografiju kojom je čestitala Uskrs.

Sa suprugom princem Albertom i njihovim sedmogodišnjim blizancima Jacquesom i Gabriellom pozirala je na travnjaku palače, a fotka je obradovala njezine obožavatelje koji je nisu dugo vidjeli.

Charlene se četiri mjeseca liječila u mentalnoj instituciji u Švicarskoj, odakle se vratila kući sredinom ožujka. Iz palače su tada u službenoj obavijesti istaknuli kako je Charlene spremna nastaviti s kraljevskim dužnostima uz supruga i njihovu djecu, a naglašeno je i kako je njezin povratak kući rezultat sjajne brige koju je imala u klinici i kako su ga odobrili njezini psihijatri.

Podsjetimo, princeza Charlene završila je na liječenju samo nekoliko dana nakon što se vratila u Monako svojoj obitelji od koje je bila razdvojena 10 mjeseci.

"Očito je bila iscrpljena, fizički i emocionalno. Bila je opterećena i nije se mogla suočiti sa službenim dužnostima, životom općenito, pa čak ni obiteljskim životom. To je svakako bio faktor, ali u ovom trenutku radije ne bih ništa više komentirao", izjavio je tada princ Albert.

Inače, tijekom njezina boravka u Južnoafričkoj Republici neprestano se šuškalo o problemima u njihovu braku i mnogi su sumnjali da se više neće vratiti suprugu, što je Albert uporno i oštro poricao.

No brak monegaškog kraljevskog para intrigirao je javnost i prije njezina bijega u Afriku, a poznato je i da se Charlene za Alberta vjenčala u suzama, nakon što je doznala za njegovo izvanbračno dijete.

Nedavno su se ponovno pojavile glasine da je napustila supruga i to dok je on u samoizolaciji zbog zaraze koronavirusom, no nova obiteljska fotografija daje naslutiti kako u tome ipak nema istine.

