Princ William ističe da bi mu lica u publici bila tek mutna nakupina zbog slabijeg vida, te je na taj način pobijedio tremu.

Vojvoda od Cambridgea ispričao je kako je nadišao tremu dok je držao javne govore zahvaljujući svom slabom vidu. Kaže kako zbog dioptrije nije vidio lica ljudi pred kojima je govorio, što mu je pomoglo da se opusti.

Princ William ističe da bi mu lica u publici bila tek mutna nakupina te je na taj način pobijedio tremu, a sve je objavljeno u novom dokumentarcu na BBC-u, piše Daily Mail.

"Moj vid je počeo slabjeti kako sam odrastao, no nisam se još bio naviknuo na kontaktne leće dok sam radio. Kada sam držao govore, nisam vidio ničije lice. To mi je pomoglo jer nisam mogao vidjeti ni tko me gleda, niti kakav izraz lica ima", ispričao je nasljednik britanske krune.

Princ posljednjih godinu dana u Velikoj Britaniji promovira inicijativu "Heads Up", a novinari BBC-a su ga pratili svugdje te su napravili dokumentarni film "Football, Prince William And Our Mental Health". Inicijativa se bavi mentalnim zdravljem te potiče nogometaše da progovore o svojim problemima kako bi pomogli i kolegama.

Vojvoda se u dokumentarcu osvrnuo na problem samoubojstava te je izrazio sućut obiteljima koje su izgubile svoje najmilije na taj način.