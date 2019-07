Princ Harry otkrio je kako on i Meghan Markle planiraju imati dvoje djece.

Princ Harry otkrio je kako on i njegova supruga, vojvotkinja Meghan Markle žele imati samo dvoje djece i to iz plemenitog razloga. Točnije kako bi pomogli spasiti planet na kojem živimo, piše Daily Mail.

Naime, 34-godišnji Harry iznio je svoje iskreno mišljenje i stajalište u intervjuu sa slavnom znanstvenicom Jane Goodall. Raspravljajući o zastrašujućem utjecaju klimatskih promjena, uvjerio je Jane kako on i 37-godišnja Meghan planiraju imati samo još jedno dijete, uz sina Archieja koji je rođen u svibnju ove godine. Uz to je izjavio kako je nakon što je postao otac počeo gledati svijet drugim očima te da je to razlog zašto ne želi više od dvoje djece. Na taj način želi pomoći zaštiti okoliša.

"Sada to drugačije vidim, bez ikakve sumnje. Iako sam oduvijek htio pokušati zaštiti planet i prije nego sam postao otac ili se čak nadao da ću postati", izjavio je.

Time je dao do znanja i da će postupiti u potpunosti suprotno od svog brata princa Williama i njegove supruge vojvotkinje Kate Middleton, koji ima troje djece, a glasine kruže i kako je četvrto na putu.

Intervju Harryja i Jane bit će objavljen u rujanskom izdanju britanskog magazina Vogue, čija će urednica upravo biti Meghan Markle. Na naslovnici će se naći 15 žena koje na svoj način mijenjaju svijet koje je ona sama odabrala.