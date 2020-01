Princ Harry i Meghan Markle glavna su tema društvenih mreža, a na njih se okomio i slavni Piers Morgan.

Vijest o napuštanju kraljevskih dužnosti koju su princ Harry i vojvotkinja Meghan Markle objavili na društvenim mrežama izazvala je pravu nevjericu.

Njihov potez, koji je već dobio naziv "Megxit", podijelio je mišljenja njihovih obožavatelja, jedna dio opravdava njihov potez dok ih drugi poprilično kritizira i ne odobrava to što rade.

"Meghan Markle je uništila princa Harryja. Sada ga odvaja od njegove obitelji", "Harry brine o Meghan. On ju samo želi zaštiti, pamti način na koji je izgubio majku, ne želi da tako izgubi i suprugu", "Harry i Meghan ne moraju biti u kraljevskoj obitelji, mogu i sami opstati. Čine se sretni zajedno i zašto bi se ograničavali kraljevskom tradicijom kada mogu živjeti kako god žele", " Naprijed Meghan i Harry", "Harry će shvatiti da je pogriješio", "Što Meghan želi, Meghan i dobije", neki su od podijeljenih komentara koji kruže društvenim mrežama.

Slavni britanski voditelj Piers Morgan okomio se na Meghan i javno ju optužio za raspad kraljevske obitelji.

"Ljudi kažu da sam prekritičan u vezi Meghan Markle, ali ona je odustala od svoje obitelji, od oca, od većine svojih starih prijatelja, odvojila je Harryja od Williama i sada ga odvaja od kraljevske obitelji", napisao je Piers na Twitteru.

People say I'm too critical of Meghan Markle - but she ditched her family, ditched her Dad, ditched most of her old friends, split Harry from William & has now split him from the Royal Family.

I rest my case. pic.twitter.com/xgKLTt2Y0Z