Nakon što je objavljeno da Thomas Markle neće biti na kraljevskom vjenčanju, postavilo se pitanje tko će "predati" Meghan Markle princu Harryju. Do danas se pretpostavljalo da će to biti njezina majka Doria.

Otkriveno je tko će dopratiti Meghan Markle do oltara na kraljevskom vjenčanju 19. svibnja u Windsoru. Nakon što ju je njezin otac osramotio, ali i nakon što je sama Meghan obavijestila javnost da se njezin otac oporavlja od operacije srca te neće biti na svadbi, uskočio je budući svekar. Kensingtonska palača obavijestila je javnost da će Meghan Markle do princa Harryja dopratiti njegov otac – princ Charles.

"Gospođica Meghan Markle pitala je njegovo veličanstvo Princa od Walesa da je odvede do oltara u kapelici St. Georgea na dan njezina vjenčanja. Princ od Walesa sretan je što može i na ovaj način poželjeni gđici Markle dobrodošlicu u kraljevsku obitelj", priopćili su iz Kensingtonske palače.

