Vijest o smrti Vernea Troyera objavljena je u subotu na njegovoj Facebook stranici. Verne se proslavio kao Mini Me u filmovima o Austinu Powersu

Još jedna slavna osoba zauvijek nas je napustila tijekom ovoga vikenda. Verne Troyer (49), glumac poznatiji kao Mini Me iz filmova o Austinu Powersu, preminuo je u subotu, a vijest je potvrđena na njegovoj Fcaebook stranici.

''S velikom tugom i teška srca javljamo vam da je Verne danas preminuo. Bio je iznimno brižan čovjek, želio je svakoga nasmijati, da bude sretan. Pomagao je svakome tko je trebao, koliko god je mogao. Verne je bio i borac, koji je vojevao svoje vlastite teške bitke. Tijekom godina borio se i pobjeđivao, ali ovog puta nažalost nije uspio'', stoji u objavi.

A od svog kolege na društvenim su se mrežama oprostili brojni glumci i prijatelji koji su s njim surađivali.

Među prvima je to učinio Mike Myers, koji je s njim surađivao na Austinu Powersu.

''Verne je bio veliki profesionalac i pozitivac, a to znaju svi koji su imali čast radiit s njim. Tužan je ovo dan, ali nadam se da je sad na boljem mjestu. Jako će nam faliti'', napisao je Myers.

Troyer se pojavio u filmovima ''Austin Powers: The Spy Who Shagged Me'' iz 1999. te u ''Austin Powers in Goldmember'' iz 2002. godine.

Verne je početkom travnja završio u bolnici zbog mogućeg trovanja alkoholom. Liječnici su ga tada zadržali 72 sata na promatranju, jer je bio uzrujan i navodno se ponašao suicidalno.

Tijekom karijere snimio je 58 filmskih i televizijskih projekata, a pojavio se i u realityjima ''Celebrity Big Brother 2009.'' britanska verzija, ''Celebrity Juice'' i ''The Surreal Life''.

Bio je u vezi s glumciom brittney Powell koju je upoznao u showu ''Celebrity Wife Swap'' 2015. godine.

Glumac je od 2004. bio dvije godine u braku s manekenkom Genevieve Gallen, no taj je brak na koncu propao.