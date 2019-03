Andrej Barbieri, preminuo je u subotu, u 50. godini.

U subotu, 9. ožujka, poslije dugogodišnjih problema sa zdravljem preminuo je Andrej Barbieri, jedan od najpoznatijih hrvatskih chefova.

Vijest o njegovoj smrti rastužila je sve, od njegovih prijatelja, kolega, do onih koji su pratili i jnegov rad i njegove kulinarske savjete.

Putem društvenih mreža brojni se opraštaju od njega.

Među njima je i Lana Klingor, koja je s Andrejom, osim što je poslovno surađivala, bila i privatno jako bliska.

''Medo moj predivni... Kako da kažem zbogom, kad sam ti rekla da će sve biti u redu? Kako da okrenem zemlju naopačke pa da bar još jednom naslonim glavu na tebe? Bar još jednom. Ono što me "danas" čini najsretnijom počelo je s tobom, gotovo sve što znam ti si me naučio, dao si mi krila, vjetar u leđa i čvrsto podupirao... sad te više nema i ja se osjećam kao da su mi slomljena krila. Boli me što te nema, toliko da opisati ne mogu. Samo bi htjela da se vratiš, da opet uđeš kroz naša vrata i baciš se na trosjed pored mene, da pijemo tvoj najdraži rum, smijemo se pa i plačemo, planiramo što i kako dalje. A toliko smo planova imali. Nismo dočekali onaj mali voziček koji si htio, al jesi li baš morao tako brzo otići? Nije fer. Nismo se tako dogovorili. Sad te više ništa ne boli iako mi to nije utjeha. Ne postoji utjeha. Bit ćeš uvijek sa mnom, u svakom potezu noža, u svakoj ribi, u svakoj tavi i u svakom komadiću mog srca, zauvijek. Volim te puno, medo moj. Sad počivaj u miru. Nek te čuvaju anđeli'', tužna je objava Lane na Instagramu uz njihovu zajedničku fotografiju.

''Otišao je naš Maestro... Volimo te. Zauvijek ćeš biti s nama'', napisali su na Facebook stranici restorana Barbieri's.

Braco Sanjin, splitski chef, napisao je samo ''Adio prijatelju'', a oglasio se i vinar Bruno Trapan.

'Otišao je jedan od najvećih, dragi Enđin fališ nam već previše! Do neke druge prilike'', napisao je.

Ovaj vrhunski chef, omiljen u domaćim i svjetskim kulinarskim krugovima,rođen je u Zagrebu, a nakon djetinjstva provedenog u Lovranu, vrlo mlad je otišao u Italiju gdje je otvorio multimedijalni lokal.

U to je vrijeme bio očaran barovima, gostionicama, velikim luksuznim hotelima i restoranima koji su za Andreja bili kazališni pojam - mjesta gdje se nešto odigrava i zbiva.

U Italiji se zaljubio u slowfood, a od 1999. godine život je posvetio isključivo kulinarstvu. Vodio je niz restorana diljem svijeta, a bio je jedini koji istovremeno vodio luksuzni restoran i bistro, opatijsku Bevandu i riječku Conca d’Oro.

Prije dvije godine otvorio je Qavannu, prvi hrvatski restoran u katarskoj Dohi.

Barbieri je bio i član žirija poznatog kulinarskog showa MasterChef koji se prikazivao na Novoj TV.