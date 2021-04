Američki reper DMX preminuo je u 51. godini nakon što je proteklih tjedan dana proveo u bolnici u kojoj je navodno završio zbog predoziranja.

Jedan od najpopularnijih i najuspješnijih repera 90-ih godina, legendarni DMX preminuo je u 51. godini života, a tužnu su vijest potvrdili članovi njegove obitelji.

"U dubokoj tuzi objavljujemo da je naš voljeni DMX, rodnog imena Earl Simmons preminuo u dobi od 50 godine u bolnici White Plains, okružen s obitelji nakon što je proteklih nekoliko dana proveo na aparatima. Earl je bio ratnik koji se borio do samog kraja. Svim je srcem volio svoju obitelj i cijenimo vrijeme koje smo proveli s njim. Earlova je glazba nadahnula brojne obožavatelje diljem svijeta i njegovo će naslijeđe živjeti vječno. Cijenimo svu ljubav i podršku u ovim nevjerojatno teškim vremenima. Molimo vas da poštujete našu privatnost dok se nosimo s gubitkom djeteta, oca, ujaka i čovjeka kojeg je svijeta poznavao kao DMX-a. Naknadno ćemo vas obavijestiti o detaljima njegovog posljednjeg ispraćaja", stoji u službenoj izjavi obitelji Simmons.

DMX je bio hospitaliziran prije tjedan dana nakon što je završio u kritičnom stanju zbog predoziranja u svom domu u blizini New Yorka. 50-godišnja hip-hop zvijezda i glumac iz filma "Romeo mora umrijeti”, doživio je srčani udar zbog predoziranja te je prebačen na intenzivnu njegu bolnice White Plains, prenio je portal TMZ.

Reper poznat po hitovima poput "Party Up (Up In Here” ili "X Gon' Give It to Ya” bio je u vegetativnom stanju no bila je vidljiva aktivnost mozga. Naknadno je bio skinut s aparata za održavanje na životu i disao je samostalno.

"Bilo bi neiskreno od mene da sugeriram da u ovom trenutku nisam zabrinut“, izjavio je tada njegov odvjetnik Murray Richman dodavši kako ne zna jesu li točni medijski napisi da je riječ o predoziranju.

Njegovi su se obožavatelji zabrinuli kad je Eric B. iz hip hop dua Eric B.& Rakim na Instagramu podijelio fotografiju sebe i DMX-a uz rečenicu: "Molite se za mog brata DMX-a”.

DMX od djetinjstva pati od astme, a ranije je bio hospitaliziran zbog drugih zdravstvenih problema, kao i zbog ovisnosti o cracku. U veljači 2016. hospitaliziran je nakon što je pao u nesvijest na parkiralištu hotela, za što je kasnije rekao da je bilo zbog astme.

Odrastao u New Yorku, a 1992. godine potpisao je ugovor s diskografskom kućom Columbia Records te je surađivao sa slavnim reperima poput Jay-Za, Ja Rulea i LL Cool J-a.