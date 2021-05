Preminuo je Adelin otac Mark Evans, s kojima već godinama nije bila u dobrim odnosima.

Britanski mediji prenose vijest o smrti Marka Evansa, otuđenog oca jedne od najuspješnijih i najbogatijih pjevačica današnjice, popularne Adele. Mark je preminuo nakon bitke s rakom, a imao je 57 godina, prenosi The Sun.

Adele i Mark godinama nisu razgovarali, a izvor blizak obitelji rekao je za novine da ih je njegova smrt jako uznemirila, ali da je njegov odnos s kćeri do samog kraja ostao loš unatoč nastojanjima da ga popravi.

Mark je napustio Adele još dok je bila trogodišnje dijete, a priča o njihovu odnosu prvi put se našla u središtu pažnje 2011. godine kada je on u jednom od intervjua izjavio kako se njegova kći bori da pronađe ljubav zbog emocionalnih problema koje joj je on prouzročio nakon što je napustio nju i njezinu majku Penny. Prije dvije godine ponovno je punio medijske stupce kada je objavljeno da zarađuje samo 50 do 100 funti dnevno kao dostavljač i živi u skromnoj kući u Južnom Walesu, dok njegova kćer zarađuje milijune.

S Adele je bio blizak dok je bila djevojčica te je ona provodila školske praznike s njegovom obitelji, no sve kontakte prekinuli su 1999. godine kada je on doživio emocionalni slom nakon smrti svoga oca, odnosno njezina djeda Johna. Nakon toga počela je njegova duga borba s ovisnošću o alkoholu.

2013. godine otkrio je da boluje od raka crijeva i tada je izjavio kako samo želi svoju kćer natrag i priznao je da je bio loš otac.

"Svakog sam dana popio dvije litre votke i sedam ili osam boca piva. Pio sam tako tri godine i samo Bog zna kako sam preživio. Veoma sam se sramio onoga što sam postao", izjavio je tada Mark.

Njegovi prijatelji tvrdili su da mu je srce slomljeno zbog odnosa s Adele i da je samo želio biti normalan djed njezinoj djeci.

"On zapravo nema život, samo postoji. Prije je bio vodoinstalater, ali prije nekoliko mjeseci prebacio se na dostavu paketa", izjavili su svojevremeno.

Vijest o Markovoj smrti stigla je samo nekoliko dana nakon što je Adele proslavila 33. rođendan i tim povodom na Instagramu objavila najnovije fotografije iz svoje privatne zbirke.