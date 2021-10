Rossano Rubicondi preminuo je u 50. godini nakon što je navodno bolovao od raka kože.

Četvrti suprug Ivane Trump, talijanski glumac i model Rossano Rubicondi, preminuo je u 50. godini nakon što je bolovao od zasad nepotvrđene bolesti.

Tužnu vijest o njegovoj smrt objavila je talijanska televizijska voditeljica Simona Ventura na svom profilu na Twitteru.

"Rossano… Hvala na zajedničkom putovanju, za dobra i loša vremena, a također i suze i smijeh, toliko toga, i za sve što smo zajedno radili. Doviđenja. RiP", napisala je Simona.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Iako uzrok njegove smrti nije otkriven, jedna talijanska publikacija sugerira da je Rossano bio bolestan proteklih godinu dana i da je bolovao od melanoma, odnosno raka kože.

72-godišnja Ivana zasad nije komentirala Rossanovu smrt, a s njim je u vezi provela šest godina prije nego su se vjenčali 2008., kada je on imao 36, a onda 59 godina. Na vjenčanju vrijednom 3 milijuna dolara u odmaralištu Mar-a-Lago u vlasništvu njezina bivšeg supruga Donalda Trumpa u Palm Beachu, nazočilo je 400 uzvanika no brak nije dugo potrajao.

Iako su se Ivana i Rossano razveli nakon manje od godinu dana braka, njihova veza službeno se nastavila sve do 2019. godine kada je Ivana objavila da su ponovno prekinuli vezu. Često su bili viđeni zajedno u New Yorku, a zadnji put su fotografirani kako hodaju ruku pod ruku u srpnju ove godine, samo nekoliko mjeseci prije njegove smrti.

Nakon razvoda para Rossano je 2011. godine oženio Milu Vimo, a prema pisanju talijanskih medija od nje se nikada se nije razveo, a s Ivanom je ostao blizak prijatelj do kraja života i nikada nisu napustili jedno drugo.

"Sada samo želim biti slobodna žena. Uživam u muškom društvu i imam velik broj muških prijatelja s kojima mogu ići na ručkove, večere i humanitarna događanja", istaknula je bila Ivana nakon što su se razišli.

Iako se činilo da će to biti miran razvod, Rossano se potrudio da ne bude tako.

"Ivanu poštujem kao poslovnu ženu i glavu obitelji, no s njezinom se djecom nikada nisam slagao jer su uvijek bila bezobrazna prema meni. Neprestano sam slušao o tome kako ne znam cijeniti to što imam. Briga me tko si ili tko su ti otac ili majka, no sa mnom nitko neće tako razgovarati", ispričao je glumac, koji se nije nadao razvodu od Ivane.

"Donald Trump Jr. je idiot i kreten, napišite to velikim slovima. Govorimo o jako glupoj djeci, osim Ivanke. Odvratni su, teški ološ i prije nego što progovore o meni, oprat ću im usta sapunom. Oni su sramota za ljudski rod", zaključio je tada ljutiti i povrijeđeni Rubicondi, uz to je još bio bivšoj supruzi poručio da se srami, no ona mu je sve bila oprostila.

Rossano je rođen u Rimu 14. ožujka 1972. godine, a kao mladić se preselio u London gdje je počeo raditi kao model. Nakon što je ubrzo otkrio svoju strast prema svijetu filma, uspio je osigurati i neke manje uloge, između ostalog u filmu "Golden Bowl" s Umom Thurman i Kate Beckinsale.

Također se pojavljivao u talijanskim reality TV emisijama, uključujući "Ples sa zvijezdama" i "I'm a Celebrity".