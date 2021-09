Sarah Harding koja se proslavila s britanskom grupom Girls Aloud preminula je od raka dojke.

Pjevačica Sarah Harding izgubila je bitku s teškom bolesti i preminula u dobi od 39 godina, javlja The Sun.

U rujnu prošle godine dijagnosticiran joj je uznapredovali stadij raka dojke, a bolest joj se brzo proširila i na ostale dijelove tijela. Vijest o smrti pjevačice na Instagramu je potvrdila njezina majka Marie uz dirljivu fotografiju svoje kćeri.

"S dubokom tugu u srcu javljam da je moja prekrasna kći Sarah nažalost preminula", napisala je majka pjevačice.

Sarah se proslavila s britanskom grupom Girls Aloud u kojoj je pjevala od 2002. do 2013. godine, zajedno sa Cheryl Cole, Nadine Coyle, Nicolom Roberts i Kimberley Walsh.

Zatim je 2018. godine je potpuno nestala iz javnosti, a nakon dvije godine šutnje, na Instagramu je s fanovima objavila da se bori sa zloćudnim rakom.

O svojoj bitki s rakom progovorila je i u memoarima "Hear Me Out", koje je objavio The Times, a u njima je priznala i da su joj doktori rekli kako vjerojatno neće dočekati sljedeći Božić.

Pjevačica je za Times ispričala i da je odgađala posjete liječniku zbog pandemije, te se nadala da će njena priča potaknuti druge da ne naprave isto.