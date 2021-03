Pjevačica grupe Girls Aloud Sarah Harding koja boluje od raka dojke otkrila je kako su joj liječnici rekli da neće dočekati sljedeći Božić.

Bivša članica grupe Girls Aloud Sarah Harding (39) prošle je godine otkrila da boluje od raka dojke, a bolest joj se proširila i na ostale dijelove tijela.

U svojim memoarima "Hear Me Out", koje je objavio The Times, pjevačica je priznala da su joj doktori rekli kako vjerojatno neće dočekati sljedeći Božić.

"U prosincu mi je doktor rekao da će mi nadolazeći Božić najvjerojatnije biti zadnji", napisala je te je otkrila i da nije htjela znati točnu prognozu.

"Sad sam u fazi u kojoj ne znam koliko mi je mjeseci još ostalo. Tko zna, možda sve iznenadim. To je moje trenutno stajalište", dodala je, a otkrila je i da je dok se liječila u bolnici dobila sepsu.

Pjevačica je za Times ispričala i da je odgađala posjete liječniku zbog pandemije, a sada se nada da će njena priča potaknuti druge da ne naprave isto.

"Nemojte da vam pandemija covida bude izgovor, nemojte odgađati odlazak u bolnicu kao što je bio slučaj sa mnom", upozorila je glazbenica koja svoje posljednje mjesece pokušava živjeti bez stresa i boli.

"Svaki dan popijem čašu ili dvije vina, to mi pomaže da se opustim", priznala je u svojim memoarima.

Podsjetimo, Harding je od 2002. do 2013. godine bila dio britanske skupine Girls Aloud, a 2018. godine je potpuno nestala iz javnosti. Nakon dvije godine šutnje, na Instagramu je s fanovima objavila da se bori sa zloćudnim rakom.

"Ne postoji jednostavan način da ovo kažem i ne osjećam se dobro što uopće to pišem, no ovako stvari stoje. Početkom ove godine dijagnosticirali su mi rak dojke. Zaprimila sam i loše vijesti da su se maligne stanice proširile i na druge dijelove tijela. Trenutačno sam na kemoterapiji i borim se protiv ove bolesti koliko god mogu", napisala je tada pjevačica uz fotografiju iz bolnice.