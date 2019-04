Nadja Regin preminula je u 88. godini života.

Srpska glumica Nadja Regin, poznata i kao jedna od Bond djevojaka, preminula je u 88. godini života. Vijest je objavljena na službenom profilu Jamesa Bonda na Twitteru, samo osam dana nakon vijesti o smrti glumice Tanie Mallet.

We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY