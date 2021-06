Kći Meri Catinić, Ivana Burić, preminula je u bolnici u Splitu u 44. godini.

Naša glazbena diva Meri Cetinić (67) na Facebooku je podijelila tužnu vijest.

Njezina kći jedinica Ivana Burić preminula je u 44. godini u bolnici u Splitu, a pjevačica se od nje oprostila dirljivom objavom koja tjera suze na oči.

"S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC-u Split u 44. godini. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor... činili su naš život sretnim, prepun ljubavi... Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno. Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje, i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama... a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu. Tvoje stotine puta ponavljano 'mami, I love you' odzvanjat će u mom srcu zauvijek! Počivaj u miru Božjem, najdraža moja Ivi..." napisala je Cetinić na svojem Facebooku.

Pjevačica je kćer odgojila kao samohrana majka, a Ivana je krenula njezinim stopama i diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te su 2014. godine zajedno izdale album "Dozvoli mi".

Njezina Ivana uvijek joj je bila ispred karijere pa je zbog nje jednom odbila i primamljivu ponudu iz L.A.-a.

"Tamo me čula menadžerica Glorije Gaynor na jednom koncertu na Beverly Hillsu i došla je do mene doma i rekla - molim te, samo mi nemoj otići", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.