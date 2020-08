Meri Cetinić se naljutila jer ju mijenjaju s Jasnom Zlokić pa je o svemu odlučila progovoriti na svom facebook profilu.

Naša legendarna pjevačica Meri Cetinić objavila je ljutiti status na svom facebook profilu jer ju kako tvrdi često mijenjaju s kolegicom Jasnom Zlokić, zbog čega joj je prekipjelo, a posljednji okidač bila je jedna križaljka.

"Ova manipulacija i svinjarija se ponavlja već jako dugo po medijima. Stave sliku Jasne Zlokić i napišu da sam to ja. Tako mi prošle godine za moj jubilarni koncert za 40 godina samostalne karijere, novinarka iz naseg poznatog časopis zatraži intervju, ali da me slika sa unučicom, iako je ja nemam, ali ima Jasna. Ili dođe novinarka iz Zagreba i napravi cijelu reportažu s mojim slikama u Blatu na Korčuli i onda objavi tekst u kojem se cijelo vrijeme spominje kako " skitnica" provodi svoje vrijeme u Blatu. Ili izadje LP s najvećim hitovima osamdesetih i medju njima "Samo simpatija" s mojim imenom, a na naslovnici ploče velika fotografija Jasne Zlokić, iako na ploči nema niti jedna njezina pjesma. Eto, i na križaljci čitatelji trebaju napisat moje ime, iako je na slici Jasna!? Sve to slučajno!?", napisala je Meri.

"Tko ne zna za Meri Cetinić, nema pojma o domaćoj glazbi. To je zlo ljubomore i zavisti, prije nego ne znanja. Jer u Hrvatskoj nema puno glazbenih diva, može vas se nabrojati na prstima jedne ruke", "Jedna je Meri Cetinic za koju znamo i koja se ne mijenja", "Da, to Vam namjerno rade radi Vaseg Domoljublja", "To pratim godinama i jako me smeta. Jasna ima svoj stil i kvalitetu, al sa vama draga Meri se ne može mjeriti ni u kom pogledu. Ona je Jasna i vrijedi kao Jasna, al zamijeniti Meri Cetinić sa Jasnom Zlokić je isto da zamijenite Ruđera Boškovića sa nekim divnim srednjoškolskim profesorom fizike i matematike", poručili su joj njezini facebook prijatelji.