Predstavnici kućnog savjeta iz zgrade u Mostaru u kojoj živi majka Ornele Vištice demantirali su otužbe glumice o ucjenjivanju.

Nakon što smo proteklog tjedna prenijeli status glumice Ornele Vištice u kojem je predstavnike kućnog savjeta u zgradi u Mostaru u kojoj živi njezina majka optužila za ucjenjivanje, iz kućnog savjeta mailom su zatražili ispravak netočnih informacija. Njihov mail u kojem su iznijeli svoju stranu priče prenosimo u cijelosti.

"Poštovani,



dana 19. 2. 2021. godine na vašem portalu objavljena je jedna jednostrana, neistinita, polovična i potpuno neutemeljena informacija u vezi s tekstom Ornele Vištice, koji je ona objavila na svom profilu.



Nemamo namjeru putem javnih medija dopisivati se s Ornelom, ali smatramo da javnost treba čuti i drugu stranu priče, kako bi mogla doći do nekog objektivnog zaključka. S obzirom na to da je svaku tvrdnju i javnu objavu nužno potkrijepiti dokazima, koji govore u prilog vjerodostojnosti i točnosti navedene informacije, imamo potrebu reagirati i ukazati na očitu neobjektivnost Ornele, kao i na vašu neprofesionalnost i neobjektivnost koju ste pokazali prilikom objave samo njezine verzije događaja.



U svojoj verziji, Ornela navodi niz neistinitih i tendencioznih pojedinosti poput ovih: 'šalje mi dokumente da su četiri predstavnika kućnog savjeta', 'u kojem se doslovno pod svojevrsnom prijetnjom ucjenjuje moja majka i susjeda', 'traži se od moje majke plaćanje sanacije terase na kojoj moja majka drži pet lončanica cvijeća', 'da će joj zapečatiti pet lončanica', 'plaše, zastrašuju... iznuđuju...', 'četiri frajera', 'takvo neljudsko ponašanje i ophođenje prema jednoj ženi', 'za tužbu i za kontaktiranje svih odvjetnika'.



Koristimo prigodu objektivno informirati cjelokupnu javnost u smislu javne objave Zapisnika sa sastanka Kućnog savjeta zgrade u ulici Kneza Višeslava 77D u Mostaru održanog dana 16. 02. 2021. godine. Imena prisutnih stanara, kao i stanara, koji se spominju u Zapisniku, su zatamnjena (radi zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka). Naglašavamo da je POZIV za sastanak stanara s Dnevnim redom uredno i na vrijeme postavljen na oglasno mjestu u našoj stambenoj zgradi, ali Ornelina majka nije došla na sastanak zbog razloga koji nama nisu poznati. Njezin nedolazak nije nas uopće iznenadio s obzirom na činjenicu da se ona vrlo rijetko pojavljuje na sastancima stanara, što dovoljno govori o njezinoj zainteresiranosti da sudjeluje u donošenju odluka, koje su u vezi s održavanjem zajedničkih prostora i prostorija u zgradi.



Nakon pažljivog čitanja Zapisnika, jasno je da je Ornela iznijela gomilu neistina, polazeći od činjenice da navodi 'četiri frajera', ali je stvarna činjenica da je sastanku prisustvovalo šest stanara, među kojima je bila i jedna žena.



Ostale detalje će čitatelji moći sami pronaći ukoliko žele.



U svakom slučaju, Ornelino svjesno i perfidno zanemarivanje činjenice da je na sastanku bila i jedna žena, govori u prilog tome kako je Ornela pokušala izmanipulirati javnost, te prikazati kako je njezina majka izložena muškom nasilju nad ženom (samoj i nezaštićenoj) s ciljem da je se ugrozi psihički, fizički ili ekonomski. S kojim ciljem je Ornela to uradila, nije nam poznato, a možda nije ni njoj samoj.



Želimo također pojasniti na koji način smo organizirali plaćanje pričuve u Fond za održavanje naše stambene zgrade, te održavanje zajedničkih prostora i prostorija u zgradi.



Na sastanku stanara zgrade održanom dana 26. 5. 2020. godine donijeli smo sljedeće odluke (u nastavku je izvadak iz Zapisnika):



3. Formiranje Kućnog savjeta

Donesena je odluka o izboru članova Kućnog savjeta.

4. Donošenje odluka Kućnog savjeta

Članovi Kućnog savjeta mogu donositi sve odluke bitne za održavanje stambene zgrade, a te odluke se donose tzv. prostom većinom (obična većina glasova članova Kućnog savjeta – minimalno tri glasa za neku odluku).

Članovi Kućnog savjeta mogu donositi i odluke o načinu trošenja sredstava iz Fonda za održavanje stambene zgrade.

Svaka odluka Kućnog savjeta mora biti postavljena na oglasnom mjestu u stambenoj zgradi najkasnije dva dana nakon donošenja odluke.

U slučaju da članovi Kućnog savjeta procijene da je potrebno konzultirati i ostale stanare radi donošenja neke odluke organizirat će skup stanara.



Kućni savjet čini pet stanara, jedna žena i četiri muškarca.



Navedeni Zapisnik od 26. 5. 2020. godine uredno je i na vrijeme postavljen na oglasnom mjestu u stambenoj zgradi. Nikada nijedan stanar nije imao nikakvih primjedbi na Zapisnik niti je osporavao donesene odluke.



Radi istinitog informiranja javnosti, očekujemo od vas objavljivanje ovog našeg Ispravka netočnih informacija, na čemu se unaprijed zahvaljujemo", poručili su iz kućnog savjeta. U mailu su priložili i zapisnik s kućnog sastanka 16.02.2021. godine koji također prenosimo u cijelosti.

"Dnevni red sastanka: 1. Saniranje oštećenja na slivniku oborinskih voda, koji se nalazi na terasi na 9. katu stambene zgrade.



Na sastanku su donesene sljedeće odluke:



1. Plaćanje troškova saniranja oštećenja na slivniku oborinskih voda



Jednoglasno je na sastanku ustanovljeno da terasu na 9. katu stambene zgrade koriste jedino stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Nitko od drugih stanara nema omogućen pristup predmetnoj terasi. Saniranje oštećenja na slivniku oborinskih voda, koji se nalazi na toj terasi je već izvršeno, jer bi u suprotnom nastala velika materijalna šteta u svim stanovima, koji se nalaze u toj 'vertikali' stambene zgrade. Izvođač radova je ispostavio račun za izvedene radove u iznosu od 350,00 KM (račun izvođača radova 'xxxxxx' doo Mostar je sastavni dio ovog Zapisnika). Zaključak članova Kućnog savjeta i prisutnih stanara je sljedeći: Obzirom da stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx jedini imaju pristup i koriste terasu na kojoj je došlo do oštećenja slivnika potrebno je da ti stanari solidarno plate trošak izvedenih radova uplatom navedenog iznosa od 350,00 KM u Fond za održavanje stambene zgrade. Uplatu navedenog iznosa trebaju izvršiti blagajniku Kućnog savjeta najkasnije do 22.02.2021. godine u 16,00 sati, kako bismo izvođaču radova platili ispostavljeni račun.



2. Status zajedničke terase, koja se nalazi na 9. katu stambene zgrade



Jednoglasno je na sastanku konstatirano da je terasa na 9. katu stambene zgrade zajedničko vlasništvo svih stanara stambene zgrade. Obzirom na činjenicu da predmetnu terasu već duži niz godina koriste jedino stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx i da je drugim stanarima onemogućen pristup toj terasi donesen je sljedeći zaključak članova Kućnog savjeta i prisutnih stanara: Da bi stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx i dalje mogli samostalno nastaviti koristiti predmetnu terasu potrebno je da ispune sljedeće uvjete:

a) Da izvrše plaćanje troškova saniranja oštećenja na slivniku oborinskih voda u skladu sa navedenim pod točkom 1.

b) Da prikupe pismenu suglasnost za samostalno korištenje predmetne terase od stanara, koji u svom vlasništvu imaju vise od 50% ukupne korisne površine zgrade najkasnije do 28.02.2021. godine u 16,00 sati i da tu suglasnost do tog termina dostave blagajniku Kućnog savjeta.

c) Da, ukoliko dobiju suglasnost dovoljnog broja stanara za samostalno korištenje terase, preuzmu kompletnu brigu o stanju terase, vodeći računa da bilo kakva oštećenja, koja nastanu na toj terasi trebaju sanirati o svom trošku, vodeći računa da ta saniranja izvrše na vrijeme sa ciljem sprečavanja nastanka bilo kakve štete na stanovima u stambenoj zgradi

d) Ukoliko saniranja navedena pod točkom c) ne izvrše na vrijeme, a zbog toga nastane šteta na drugim stanovima, dužni su o svom trošku sanirati i ta oštećenja u drugim stanovima

e) Da, ukoliko dobiju suglasnost dovoljnog broja stanara za samostalno korištenje terase, u Fond za održavanje stambene zgrade solidarno uplaćuju mjesečni iznos od 40,00 KM na ime najma za samostalno korištenje predmetne terase.

f) Ukoliko ne budu redovito izvršavali uplate za najam zajedničke terase i ukoliko na skupu stanara po pitanju korištenja terase bude donesena drugačija odluka pravo samostalnog korištenja terase će im biti uskraćeno i bit će proveden postupak naveden pod točkom 3. ovog Zapisnika

g) Da, ukoliko dobiju suglasnost dovoljnog broja stanara za samostalno korištenje terase, izvrše o svom trošku zamjenu brave na ulaznim vratima terase (nalaze se u zajedničkom stubištu stambene zgrade), te da jedan rezervni ključ deponiraju kod blagajnika Kućnog savjeta stambene zgrade (taj ključ treba biti kuvertiran i zapečaćen, a kuverta može biti otvorena samo uz prisustvo jednog od stanara (xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx) ili uz prisustvo najmanje tri člana Kućnog savjeta (ukoliko su stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx odsutni, a postoji opravdan razlog da se mora pristupiti toj terasi, nakon čega će rezervni ključ biti odmah ponovno kuvertiran i zapečaćen).

h) Zajednička terasa na 9. katu stambene zgrade ostaje i dalje u zajedničkom vlasništvu svih stanara stambene zgrade.



3. Omogućavanje pristupa svim stanarima zajedničkoj terasi, koja se nalazi na 9. katu stambene zgrade



Zaključak članova Kućnog savjeta i prisutnih stanara je sljedeći: Ukoliko stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx ne ispoštuju sve što je navedeno pod točkama 1 i 2. ovog Zapisnika članovi Kućnog savjeta će dana 01.03.2021. godine u 17,00 sati izvršiti zamjenu brave na ulaznim vratima predmetne terase. U tom terminu je neophodno da stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx budu prisutni toj zamjeni brave, te da odmah preuzmu sve stvari i predmete, koji se nalaze na toj terasi, a koje su njihovo privatno vlasništvo. Ukoliko stanari xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx to ne učine članovi Kućnog savjeta neće imati nikakvu odgovornost za stvari i predmete, koji ostanu na zajedničkoj terasi, a koji su u privatnom vlasništvu navedenih stanara. Svi drugi stanari stambene zgrade će dobiti mogućnost pristupa toj terasi, a ključ za izradu kopije će moći preuzeti kod blagajnika Kućnog savjeta.



4. Zapisnik sa sastanka



Zaključak članova Kućnog savjeta i prisutnih stanara je sljedeći: Ovaj Zapisnik će biti dostavljen dana 18.02.2021. godine direktno stanarima xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx Ukoliko navedeni stanari ne izvrše uplatu iznosa od 350,00 KM u Fond za održavanje stambene zgrade do 22.02.2021. godine u 16,00 sati, ovaj Zapisnik će biti postavljen na Oglasno mjesto u prizemlju stambene zgrade dana 23.02.2021. godine", piše u zapisniku.

Podsjetimo, glumica Ornela Vištica koja je rođena Mostarka prošlog se tjedna na svojem Facebooku i Instagramu požalila na neugodnu situaciju u kojoj se našla njena majka.

"Večeras dobivam pljusku iz svog rodnog grada. I boli.Toliko toga sam ostavila dolje, toliko toga... Toliko toga za taj grad! Moja majka živi još uvijek u Mostaru, na devetom katu već 40 godina, večeras me zove uzrujana, šalje mi dokumente da su četiri predstavnika kućnog savjeta sročila takvo nepismeno, našvrljano pismo u kojem se doslovno pod svojevrsnom prijetnjom ucjenjuje moja majka i susjeda koja zajedno s mojom majkom živi u zgradi više od 40 godina (osim ratnih godina), dok još pojedini predstavnici stanara nikad nisu zakoračili u zgradu na vrhu Avenije. Za neke sitne, bijedne novce traži se od moje majke plaćanje sanacije terase na kojoj moja majka drži pet lončanica cvijeća. Pišu da će joj zapečatiti pet lončanica. Tako je plaše, zastrašuju, iznuđuju... Četiri frajera. I da mora do točno određenog sata uplatiti novac.

Sram vas bilo. Udarajući na moju majku udarate u moju najbolniju točku. Što radite u zgradi pod krinkom kućnog savjeta, to trebaju kamere zabilježiti! Poželim prodati stan u kojem sam odrasla jer mi se takvo neljudsko ponašanje i ophođenje prema jednoj ženi gadi. Ovo je za tužbu i za kontaktiranje svih odvjetnika. Sram vas bilo! Svega se nagledah, ali ovakva vrsta primitivizma je prestrašna! I tek sad mi je jasna ona mamina rečenica kako je nekad Mostar bio kulturan grad...", napisala je tada Vištica.