Najveća hrvatska metropola našla se u privilegiranom društvu gradova kao što su Barcelona, Madrid, Milano, Moskva, Helsinki, London i Berlin koji će ugostiti TORUK – The First Flight, predstavu kanadske trupe Cirque du Soleil i to za manje od dva tjedna!

Nakon što napusti europski kontinent, nakon gotovo četiri godine i izvedbi diljem svijeta, ova će predstava zauvijek završiti svoj put i prestati s prikazivanjem. Stoga je ovo uistinu jedinstvena i posljednja prilika za pogledati ovaj spektakl koji nisu propustila brojna svjetski poznata lica, a kojem se raduju i domaće zvijezde.

James Cameron redatelj je mega uspješnog filmskog hita AVATAR po čijem predlošku je i nastala ova predstava. Tijekom stvaralačkog procesa usko je surađivao s timom Cirque du Soleila za koji ima samo riječi hvale.

“Volim kulturu koju je stvorio Cirque du Soleil, kako razmišljaju i na koji način potiču te osnažuju svoje izvođače. Volio bih da i u Hollywoodu tako razmišljaju. Toliko su mi se svidjeli neki od kostima, frizure i nakit iz predstave TORUK da razmišljam da ih integriram u najnoviji nastavak filma AVATAR“, priznao je James.

Ne čudi stoga da su na premijere ove predstave diljem svijeta stigli i brojni poznati hollywoodski glumci i pjevači poput Helen Hunt, Sigourney Weaver, Zoe Saldane, Lise Bonet, Maike Monroe, supružnika Mire Sorvino i Chrisa Backusa, Josha Duhamela, Damona Dayouba, Brucea McGilla te pjevačice Christine Milian. Ovoj se listi poznatih faca pridružio i naš proslavljeni glumac Goran Višnjić koji je na premijeru u Los Angelesu stigao u društvu svojih kćeri.

A dolasku ove atraktivne izvođačke trupe u zagrebačku Arenu raduju se i domaća poznata lica. Kreativna je bila plesačica, koreografkinja i plesna pedagoginja Larisa Navojec koja je pozdravila dolazak Cirque du Soleila s kratkim video uratkom, a listi domaćih obožavateljica pridružile su se glazbenice Zsa Zsa i Antonija Šola te glumica Sementa Rajhard.

Cirque du Soleil uvijek nastoji pružiti nešto novo i biti inovativan, a kako su imali veliku želju da u svoje predstave integriraju više tehnologije, u suradnji s dugogodišnjim partnerom tvrtkom SAP, jednom od najvećih proizvođača softvera na svijetu, razvili su revolucionarnu aplikaciju koja omogućuje publici da postane dijelom predstave kao nikada do sad.

Potpuno novi svijet, novi nivo i način gledanja – ovom je aplikacijom Cirque du Soleil uspio premostiti razlike u godinama, povezati svoju publiku kao nitko prije te podići iskustvo na potpuno novu razinu.

Aplikacija TORUK – The First Flight može se preuzeti za iOS i Android pametne uređaje.

TORUK – The First Flight bit će postavljen u Areni Zagreb, od 7. do 9. prosinca 2018., a ulaznice za četiri izvedbe koje su na rasporedu 7. prosinca u 20 sati, 8. prosinca u 15.30 i 19.30 sati te 9. prosinca u 15.30 sati, mogu se osigurati putem sustava Eventim.

Više informacija o nadolazećem spektaklu može se pronaći na službenoj Facebook stranici, dok se sve novosti i informacije o Cirque du Soleil mogu pronaći na službenoj internetskoj stranici, Twitter, Instagram i @CirqueSnap Snapchat profilu.