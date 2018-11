TORUK – The First Flight bit će postavljen u Areni Zagreb od 7. do 9. prosinca 2018.

Odbrojavanje je počelo! Ostalo je točno mjesec dana do dolaska najpoznatije svjetske izvođačke trupe u Zagreb, a domaća će publika imati priliku pogledati predstavu koja je visoko podigla ljestvicu kad je riječ o nastupima uživo te standarde koje će biti teško dostići.

Cirque du Soleil je višeosjetilnim spektaklom TORUK – The First Flight, nastao prema filmskoj uspješnici AVATAR Jamesa Camerona, nadmašio sve što je bilo ikada moguće zamisliti na pozornici, a nastupi u zagrebačkoj Areni od 7. do 9. prosinca dio su završne etape velike svjetske turneje koja je započela prije čak tri godine.

Prva je ovo produkcija Cirque du Soleila koja je nastala prema filmskom predlošku – na pozornicu dovodi svijet Pandoru, a priča slijedi trojicu ratnika u potrazi za spašavanjem Na'vija od izumiranja. Heroji traže pet predmeta iz pet različitih klanova koji se moraju kombinirati kako bi ujedinili svijet i spasili svemoguće Drvo Duša od svoje vatrene sudbine. Zbog svoje vrhunske tehnologije i inovativnog inženjering ova predstava budi sva osjetila. Naime, cijeli set je živ, kreće se, trese te je prisutna živahna energija koju publika itekako osjeća. Svjedoci su potresa, poplava, vulkana i još mnogo toga, a zvukovi dolaze iz različitih mjesta i udaljenosti oko Arene. Iznenađujuća glazba ne samo da pojačava emocionalni učinak priče već postaje njezin sastavni dio, a osim zvukova eksplozija koji naglašavaju akciju, šuma vodopada i raznih stvorenja, glazbeni nastupi neprimjetno su utkani u koreografiju.

A čudesne izvedbe koje uključuju elemente plesa, gimnastike, borilačkih vještina, zračnih akrobacija i još puno toga, djelo su Cirque du Soleil izvođača koji dolaze sa svih strana svijeta. Koliko je nevjerojatna njihova spremnost i koliko su zahtjevne izvedbe ove kanadske trupe potvrdila je i naša istaknuta koreografkinja te plesačica Larisa Lipovac koju je oduševila vijest o njihovom dolasku u Zagreb. “Cirque du Soleil je trupa koja ima jako veliku tradiciju i uglavnom rade velike spektakle koji su vrlo zahtjevni i traže iznimnu virtuoznost plesača. Putuju po cijelom svijetu što je intenzivno i dinamično tako da uglavnom biraju plesače koji su po nečemu posebni i koji imaju neku posebnu vještinu – breakdance, gimnastika fleksibilnost, žongliranje, balansiranje, velika tehnička spremnost. Audicije održavaju po cijelom svijetu ali vrlo je teško proći i to uspije samo najtalentiranijima nakon jako puno krugova koje provode. Prolaze samo vrhunski profesionalci pa vjerujem da će svi oni koji će sudjelovati u ovom showu ponuditi vrhunski spektakl i virtuoznost“ – izjavila je Larisa Lipovac.

Predstave su izuzetno zahtjevne te pokazuju svu raznovrsnost izvođača, od klasičnog suvremenog plesa do totalno akrobatskih elemenata, nekih čak na rubu opasnosti izvođenja što daje posebnu čar i atraktivnost u izvedbi, potvrđuje Larisa kojoj će ovo biti prvi put da ih gleda uživo: “Jako je puno stručnjaka koji sudjeluju i stvaraju ovu magiju teatra, a naravno da onda i sama predstava ljude ostavlja bez daha. Nisam nikad vidjela uživo neku njihovu predstavu ali jako dobro poznajem i pratim njihov rad. Veselim se što ću ih baš u Zagrebu pogledati prvi put, a to će me dodatno inspirirati i kao koreografa i kao izvođača.“

U nastojanju da doživljaj publike podignu na potpuno novu razinu i što više ju uključe u performans, lansirana je i mobilna aplikacija TORUK – The First Flight, prvu takve vrste. Aplikacija je napravljena u suradnji s dugogodišnjim tehnološkim partnerom SAP-om, a cjelokupno iskustvo diže na jednu novu razinu te omogućuje publici da bude dijelom akcije prije, tijekom i nakon same predstave!

TORUK – The First Flight bit će postavljen u Areni Zagreb, od 7. do 9. prosinca 2018., a ulaznice za četiri izvedbe koje su na rasporedu 7. prosinca u 20 sati, 8. prosinca u 15.30 i 19.30 sati te 9. prosinca u 15.30 sati, mogu se osigurati putem sustava Eventim.

