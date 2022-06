Medijima je počela kružiti teorija kako je Rupert Murdoch svoju četvrtu suprugu Jerry Hall ostavio zbog njezine ovisnosti o pušenju.

Medijski mogul Rupert Murdoch i njegova supruga Jerry Hall pokrenuli su priče o njihovu razvodu nakon što ona i njezina obitelj nisu prisustvovali ljetnoj proslavi pod organizacijom Murdocha u Londonu.

Nakon toga su počele kružiti priče kako je Rupert ostavio Jerry jer se nije mogao pomiriti s njenom navikom pušenja, a u javnosti se često znalo dogoditi da se Murdoch odmakne od svoje supruge kad je znala zapaliti cigaretu, piše Daily Mail.

''Pušim, pijem, volim vino, volim sunčanje, pijem kavu. Radim razne stvari koje ne bih trebala raditi'', rekla je Jerry 2014. za Good Housekeeping.

Murdoch i supruga zadnji su put viđeni u javnosti u kolovozu 2021. godine, a i tada su na večeru stigli odvojeno.

Par se vjenčao u Londonu 2016. godine nakon petomjesečne veze uz malu ceremoniju i slavlje, a Rupertu je ovo bila čak četvrta supruga.

Čelnik Fox Corpa i supermodel često su bili na meti tabloida, koji su pomno pratili njihovo vjenčanje u Spencer Houseu i svečanosti oko Murdochovog prošlogodišnjeg 90. rođendana u restoranu Tavern on the Green u New Yorku.

Murdochov četvrti razvod vjerojatno neće utjecati na vlasničku strukturu poduzeća u kojima ima udjele, među kojima je Fox Corp, matična tvrtka Fox News kanala i News Corp koja je izdavač Wall Street Journala, stoji u izvješću.

Murdoch, kojem bogatstvo seže do 17,7 milijardi dolara, ima ukupno šestero djece: kćer Prudence MacLeod s prvom suprugom Patriciom Booker, kćer Elisabeth i sinove Lachlana i Jamesa s drugom suprugom Annom Mann, te kćeri Grace i Chloe koje dijeli sa svojom trećom suprugom Wendi Deng.

Hall je prethodno bila u dugogodišnjoj vezi s rockerom Rolling Stonesa Mickom Jaggerom, s kojim ima četvero djece – Elizabeth, Jamesa, Georgiju May i Gabrielu. Jagger i Hall nikad se nisu vjenčali, a zajedno su bili čak 22 godine.

