Razvode se medijski mogul Rupert Murdoch i glumica Jerry Hall, izvijestio je u srijedu New York Times pozivajući se na dva izvora bliska paru.

Rupert Murdoch se s Jerry Hall vjenčao na ceremoniji u središtu Londona u ožujku 2016. godine.

Čelnik Fox Corpa i supermodel često su bili na meti tabloida, koji su pomno pratili njihovo vjenčanje u Spencer Houseu i svečanosti oko Murdochovog prošlogodišnjeg 90. rođendana u restoranu Tavern on the Green u New Yorku.

Murdochov četvrti razvod vjerojatno neće utjecati na vlasničku strukturu poduzeća u kojima ima udjele, među kojima je Fox Corp, matična tvrtka Fox News kanala i News Corp koja je izdavač Wall Street Journala, stoji u izvješću.

Mnogi su se čudili kada su 65-godišnja bivša manekenka Jerry Hall i medijski mogul Rupert Murdoch prvi put viđeni kao par u javnosti prije sedam godina.

Zaruke su objavili u siječnju 2016. godine, a 25 godina razlike očito im nije bio problem. Par je tada odlučio prkositi svim preprekama, pa tako i komentarima javnosti.

Hall pak ima podužu povijest slavnih ljubavnika i supruga, a Murdoch je tek posljednji u nizu.

Najpoznatija od svih veza joj je ona s pjevačem Rolling Stonesa, Mickom Jaggerom.

Jerry je kao zanosna ljepotica osvojila Mickovo srce davne 1977. godine, a udala se za njega tek 1990. godine na Baliju. Devet godina kasnije brak im je proglašen nevažećim te su nakon toga odlučili prekinuti vezu, a razlog je navodno bila njegova nevjera i afere s drugim ženama. No i ona je bila ta koja je varala, što je i sama jednom prilikom priznala. Naime, 1980. godine bila je s tada oženjenim američkim tajkunom Robertom Sangsterom, i to kako bi se osvetila Micku za jednu od prevara.

Poslije Jaggera Hall je ljubila suosnivača Microsofta Paula Allena. Paparazzi su ih uhvatili na njegovoj jahti, no nakon dva mjeseca nisu htjeli potvrditi da su ikada bili zajedno.

Godinu kasnije našla se u naručju filmskog producenta Georgea Wauda, koji je 11 godina mlađi od nje. Par je bio dvije godine zajedno, a nakon toga Hall je išla od dečka do dečka, sve dok se nije ponovno skrasila s Murdochom.

