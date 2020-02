Jennifer Aniston i 8 godina mlađi John Mayer bili su zajedno oko godinu dana tijekom 2008. i 2009. godine.

Nakon što se šuškalo o njezinom pomirenju s bivšim suprugom Bradom Pittom, Jennifer Aniston viđena je na večeri s još jednim bivšim partnerom, glazbenikom Johnom Mayerom.

Naime, bivši golupčići viđeni su kako napuštaju jedan poznati restoran u Los Angelesu prošlog četvrtka, pa nije dugo trebalo da krenu priče o mogućem pomirenju.

Podsjetimo, par se upoznao na jednoj oskarovskoj zabavi, no njihova je ljubav potrajala samo tijekom 2008. i 2009. godine. O razlozima prekida se dugo nagađalo. Šuškalo se kako joj on nije vjeran, kako se ne želi skrasiti, no spominjale si i razlika od 8 godina, jer Jennifer danas ima 50, a on 42.

Poznati zavodnik nakon prekida s holivudskom miljenicom i sam je imao ne tako laskave komentare na račun te razlike. "Uvijek ću žaliti što to nije potrajalo. Na neki način i dalje želim biti s njom, no ne mogu promijeniti činjenicu da imam 32." No bilo je takvih komentara još.

"Ako Jennifer Aniston zna kako se koristi BitTorrent, pojest ću j***** cipelu. Jedna od najznačajnijih razlika među nama bila je ta što sam ja tweetao. Čuo sam glasine da smo prekinuli , jer sam previše pisao po Twitteru. Nije to bio razlog, ali je bila velika razlika. Najveći dio njezinog uspjeha je došao prije TMZ-a i Twittera. Mislim da ona i dalje misli da smo u 1998. godini", ispalio je i ostaio živ Mayer koji je inače na glasu kao prepotentan.

Ubrzo nakon toga reagirala je i Jennifer u intervjuu za Vogue, ali onako kako i priliči jednoj dami. "Morao je izbaciti iz sebe to da je prekinuo sa mnom, pogotovo zato što se radi o meni, a ne nekoj curi s kojom je izlazio. Razumijem, ljudi smo, i to ne pobija činjenicu da je on divan muškarac. I dalje se volimo, no smiješno je kada se nađete na mjestu kada ne znate što biste dalje. Nije bilo nikakvih zlih namjera", zaključila je Jennifer.

Je li moguće da je bivšoj ljubavi odlučila dati još jednu šansu ili se radi samo o prijateljskoj večeri, pokazat će vrijeme.

Inače, John je u holivudskim krugovima poznat kao nemilosrdni zavodnik, a među njegovim bivšima su Katy Perry, Jessica Simpson i Taylor Swift.

Jessica je s njim provela 4 godine, a u nedavnom intervjuu istaknula kako je bio opsjednut njome te kako njihov odnos nije bio zdrav. Mirili su se 9 puta, no Jessici je s vremenom postalo dosta kontroliranja.

"Nisam mu mogla ni poruku poslati dok netko ne bi provjerio gramatiku i pravopis", prisjetila se. Zbog Johna je postala anksiozna i nesigurna i to je liječila alkoholom. Dodala je i da je John uvijek predlagao prekide.

"Nekad bi to iznenada predložio, a ponekad sam znala da će doći do toga. John me volio kada sam sjala i išlo mi je dobro u životu, onda bi crpio snagu i inspiraciju iz mene", rekla je glumica. Vjerovala je da svaki put kad joj se John vrati, to je nastavak njihove ljubavne priče.

"Moji su prijatelji govorili kako se vraća natrag zbog seksa s blesavom djevojkom", prisjetila se Jessica. Uspjela je krenuti dalje tek kada ju je Mayer u intervjuu za Playboy 2010. nazvao "seksualnom bombom". Izbrisala je njegov broj, promijenila e-mail i broj mobitela te se odlučila izliječiti od ovisnosti, ali i ići psihijatru.