Jessica Simpson ispričala je da se toliko bojala da ne razočara dečka Johna Mayera da joj je uvijek netko provjeravao poruke koje mu je slala.

Promovirajući memoare "Open Book", pjevačica i glumica Jessica Simpson (39) otkrila je kako je u njima pisala i o vezi s Johnom Mayerom (42), s kojim je bila četiri godine. Kaže da je bilo turbulentno i da su prekidali i mirili se čak devet puta.

"Jako smo se voljeli, bili smo intimni, to je bilo lako, no veza je bila kompleksna. Stalno smo se mirili i prekidali, vraćala sam mu se devet puta", rekla je. Njihova veza počela je 2005., nakon što se pjevačica razvela od prvog muža, glazbenika Nicka Lacheyja.

''Čim sam se razvela, napravio je taj prvi korak. Volio me na svoj način, onako kako je mogao, i ja sam tu ljubav voljela dugo vremena. I previše, to je upravljalo mnome", objasnila je pjevačica. Kaže kako joj je obećao u dvorištu njezinih roditelja da će zauvijek biti skupa i ona je u to vjerovala. Tvrdi da je pjevač bio njome opsjednut, a ona se osjećala nedoraslo i bojala se da ga ne razočara.

"Nisam mu mogla ni poruku poslati dok netko ne bi provjerio gramatiku i pravopis", prisjetila se. Zbog Johna je postala anksiozna i nesigurna i to je liječila alkoholom. Dodala je i da je John uvijek predlagao prekide.

"Nekad bi to iznenada predložio, a ponekad sam znala da će doći do toga. John me volio kada sam sjala i išlo mi je dobro u životu, onda bi crpio snagu i inspiraciju iz mene", rekla je glumica. Vjerovala je da svaki put kad joj se John vrati, to je nastavak njihove ljubavne priče.

"Moji su prijatelji govorili kako se vraća natrag zbog seksa s blesavom djevojkom", prisjetila se Jessica. Uspjela je krenuti dalje tek kada ju je Mayer u intervjuu za Playboy 2010. nazvao "seksualnom bombom". Izbrisala je njegov broj, promijenila e-mail i broj mobitela te se odlučila izliječiti od ovisnosti, ali i ići psihijatru.

Pjevačica, koja ima troje djece, otkrila je i kako se nakon drugog porođaja sramila svojih strija i viška kože. Iako je imala samo 48 kilograma, Jessica je odlučila 2015. otići na zahvat abdominoplastiku.

Riječ je o operaciji kojom se uklanja masno tkivo na trbuhu te stvaraju ravniji i napetiji trbušni mišići. Pjevačica, koja promovira memoare "Open Book", objasnila je kako nije išla na operaciju zbog gubitka kilograma.

"Htjela sam se riješiti strija i opuštene kože koja mi je visjela na leđima od trudnoća", ispričala je Jessica. Požalila se kako su joj nesigurnosti poremetile i seksualni život.

Pjevačica tvrdi kako se nije htjela seksati s mužem, bivšim igračem američkog nogometa Ericom Johnsonom (40) ako nije na sebi imala majicu. Usto, njezino tijelo joj se toliko nije sviđalo da se tuširala u odjeći. Rekla je da ju je doktor nazvao dva tjedna prije termina i savjetovao da otkaže zahvat.

"Plastični kirurg to je odobravao, ali moj doktor nije. Upozorio me da bih mogla umrijeti i savjetovao mi da sve odgodim", rekla je glumica. No Jessica nije poslušala i podvrgnula se zahvatu te na kraju nije bila zadovoljna rezultatom, pa je otišla na još jednu operaciju. Taj put sve se zakompliciralo.

"Dobila sam infekciju i toliko sam povraćala da sam mislila kako će mi šavovi puknuti", prisjetila se. Doktori su joj predlagali i transfuziju krvi. Pjevačica je ostala devet dana u bolnici, a ističe kako plastične operacije ne liječe unutarnje stanje.

Jessica s mužem Ericom ima sina Acea Knuta (6) te kćeri Maxwell (7) i desetomjesečnu Birdie Mae.