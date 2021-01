Pod motom ''Najbolji biraju najbolje'', četvrtu godinu zaredom, medijska nagrada Zlatni Studio uskoro će proglasiti najbolje. A među finalistima, u jakoj konkurenciji za nagradu, naši su glumci, emisije, novinari, show i naslovna pjesma serije Dar Mar. Detalje doznajte u prilogu In magazina.

Vjerodostojno i objektivno informirati građane, ukazivati na probleme i mijenjati društvo nabolje - Nova TV ostala je dosljedna u svojoj misiji i u turbulentnoj protekloj godini koju su obilježile katastrofe - pandemija koronavirusa i potresi. I zato su vaša omiljena lica informativnog programa finalisti za prestižnu medijsku nagradu Zlatni studio. Andrija Jarak ima već 2 osvojena, a sada je među nominiranima za još jedan Zlatni studio. Reporter koji je postao sinonim za javljanja uživo s mjesta događaja, finalist je u kategoriji za najboljeg TV novinara:



''Naravno da je velika čast ući u finale, takve jedne prestižne medijske nagrade, i vjerojatno gledatelji prepoznaju, honoriraju, cijene to što radiš i samim uđeš u taj krug nominiranih. Meni u svakom slučaju to jako puno znači jer to uistinu doživljavam kao jednu vrst priznanja'', govori Andrija Jarak.



U finale kategorije najboljeg TV voditelja ušla je Ivana Paradžiković, lice koje svakog četvrtka u naše domove donosi priče koje mijenjaju društvo nabolje. U finalu za najbolju TV emisiju je i emisija koju vodi i uređuje - Provjereno. A to ni ne čudi jer i u 14. sezoni ''Provjereno'' ustraje u ostvarenju zajedničke misije - ispravljanju nepravdi te borbi za bolje i pravednije društvo.



''Pa samo da vam kažem da se nismo naviknuli na te nominacije, da to nije nešto šta se podrazumjeva, to je izuzetna čast i nevjerojatan ponos da toliko dugo godina budemo u tih par nominiranih, tako da smo jako sretni'', kaže Ivana Paradžiković.



Nova TV konkurira i na zabavnom planu. U finalu je "Neće nas zauvik bit" - naslovna pjesma serije "Dar Mar". Goran Navojec finalist je u kategoriji za najboljeg glumca, a mogao bi slaviti i s ekipom showa "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je u žiriju. Nevjerojatne transformacije, odlični nastupi i mnogo zabave, razlozi su zbog kojih se minute showa nisu propuštale. Upravo zato ova emisija našla je svoje mjesto među finalistima u kategoriji najbolja TV zabava i show:



''Vjerujem meni, a i cijeloj ekipi znači naravno jer znači da se sviđamo publici, da smo gledani, da publika uživa u onome što radimo, a to je smisao ovoga što radimo'', kaže Igor Mešin.



Igor Mešin pet sezona bio je u ulozi voditelja, u nekim sezonama i on se transformirao. U posljednjoj je sjeo i na stolicu žirija pa bismo mogli reći - na setu showa je kao kod kuće. Nije ni čudo da kada se spomene nova sezona, Igor je spreman!



''Što se čeka, idemo, samo mi recite kad i gdje da dođem'', govori Igor.



Ne brini se, Igore! Produkcijska ekipa najzabavnijeg plesno-pjevačkog showa ponovno se ovih dana okuplja na setu Nove TV jer je u pripremi i sedma, ALL STARS sezona. No dotad, glas za svoje favorite za nagradu Zlatni studio možete dati putem web stranice jutarnji.hr ili kupona objavljenih u prilogu „Studio" Jutarnjeg lista do 5-og veljače. Dodjela nagrada održat će se 20. veljače.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Popularni show Nove TV „Tvoje lice zvuči poznato“ u utrci je za medijsku nagradu Zlatni studio, i to u kategoriji Najbolja TV zabava. Među finalistima je i glumac Goran Navojec, ujedno i član žirija u showu, u kategoriji Najbolji glumac.

Podržite ih svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.