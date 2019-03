U ''Plesu sa zvijezdama'' natjecat će se 11 parova, kroz show će nas voditi Mia Kovačić i Janko Popović Volarić, a sada su poznati i članovi žirija, to su Dinko Bogdanić, Almira Osmanović, Nicolas Quesnoit i Tamara Despot.

Najveći plesni spektakl u produkciji Nove TV okuplja najjače hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače. U plesnim izazovima okušat će se 11 plesnih parova te će prirediti pravi glazbeno-scenski spektakl u showu koji će prikovati cijele obitelji ispred TV ekrana.

Poznata su imena zvijezda, kao i njihovih plesnih partnera, a sada znamo i tko će ocjenjivati njihovo plesno umijeće. Riječ je o četveročlannom žiriju koji čine Dinko Bogdanić, Almira Osmanović, Nicolas Quesnoit i Tamara Despot.

"Nije da neću baš biti stroga, ali imat ću svakako razumijevanja da su na podiju ljudi iz drugih profesija. Glumci u okviru svog obrazovanja imaju scenski pokret, dakle uče plesati, pa ću prema njima možda biti malo stroža, ali naravno da netko ima više talenta", iskreno otkriva bivša nacionalna baletna prvakinja i glumica Almira Osmanović, koja je sigurna da će više inspirirati kandidate nego što će ih plašiti. Stroga i pravedna Almira ima i savjet za sve kandidate.

"Plesači rade ovaj posao jedino iz ljubavi, ne zbog onog materijalnog i da postanemo zvijezde preko noći. Opustite se, uživajte u onom što ste naučili i savladali, ništa nemojte brojiti i budite prekrasni!"

U žiriju sjedi i poznati plesač i koreograf Dinko Bogdanić, koji iza sebe ima najviše godina plesnog iskustva, pa mnogi smatraju kako će on biti i najstroži član žirija. "Ne znam što su čuli o meni, no mislim da se ne trebaju bojati", kratko i jasno poručuje Dinko. "Baviti se plesom jest najteža umjetnost što postoji. Milslim da su se kandidati uvalili u veliki koštac, no postoji mogućnost da među njima postoje talenti. Mislim da će biti zadovoljni mojim ocjenama, a hoću li biti strog, to sve ovisi o njima." Publici showa poručuje da ima na umu da ples zahtijeva puno odricanja te da su se kandidati uhvatili ukoštac i neće im biti nimalo lako. "Lijepo je plesati na svadbi, ali natjecati se jako je, jako teško'', zaključio je.

Priznaje i kako mu nije jednostavno biti član žirija, jer kad se zastor diže, vi ne znate što dolazi na pozornicu.

Zaključio je sljedeće: "Iskren sam jer štitim svoju profesiju i želim time dokazati ljudima da nije jednostavno plesati!"

Tamara Despot iskreno nam je rekla da ne može znati hoće li kao članica žirija biti stroga jer, kako za sebe kaže, spontana je osoba, ali zato misli da bi baletna strana žirija mogla držati tu jednu strogu liniju.

''Vrsta plesa kojim su se oni bavili dosta je stroža od naše po pitanju tehničke izvedbe i podrške'', priča Tamara.

Plesnim parovima poručila je da razmišljaju jedno o drugome, da budu opušteni i slušaju sebe te iskoriste sve ono što nose iz svojih karijera.

''U ulozi plesačica veselim se vidjeti Eciju i Nives, koje inače pratim u tim drugim branšama, pa me baš veseli vidjeti kako će svoje sposobnosti koristiti u plesu. A od muških sam zantiželjna kad su u pitanju Damir Kedžo i Marko Grubnić'', otkrila nam je Tamara.

Nicolas kaže da se ne smije zaboraviti da je sve ovo samo show.

''Divim se zvijezdama koje su se bacile u ovakav izazov i svaka im čast na tome. Naravno da se od njih očekuju određene kvalitete, ali mislim da ću biti pravedna kao član žirija, bez favorita i straha, manje ću kritizirati, a više savjetovati'', kaže nam.

U plesne cipele ući će fitness trenerica Viktorija Đonlić Rađa, a s veseljem u ovaj izazov ulazi i kazališna, filmska i televizijska glumica Ecija Ojdanić. Na plesnom podiju vidjet ćemo još jednu glumicu - Anu Vučak Veljaču, kao i poznatog kazališnog, televizijskog i filmskog glumca Slavka Sobina. Na bini ''Plesa sa zvijezdama'' vidjet ćemo i poznatog pjevača Damira Kedžu, kao i poznatog stand-up komičara Ivana Šarića. Uz svog plesnog partnera svoje plesno umijeće pokazat će i Nives Celzijus, stilist Marko Grubnić, a u showu ćemo pratiti i Josipu Pavičić Bernardini, Sonju Kovač i novinara Davora Garića. Svim zvijezdama dodijeljeni su plesni partneri, redom profesionalni plesači koji u svojim karijerama imaju brojna postignuća i veliko iskustvo koje će zasigurno puno pridonijeti tijekom priprema za sve točke koje ih očekuju. Kako bi plesne točke bile što atraktivnije, pobrinut će se umjetnički direktor showa Igor Barberić te koreografkinja Ana Herceg.

