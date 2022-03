Pedro Soltz je na Instagramu objavio neviđene fotografije iz djetinjstva i to nakon što je u showu "Ples sa zvijezdama" otplesao strastveni tango s Valentinom Walme.

Zgodni Brazilac Pedro Soltz svojom pojavom već godinama mami uzdahe žena diljem svijeta, a sada i plesnim umijećem koje je pokazao u showu "Ples sa zvijezdama" u kojem pleše s mentoricom Valentinom Walme.

Pedro i Valentina u trećoj emisiji showa izveli su strastveni tango, inspiriran Pedrovim odrastanjem u Brazilu uz djeda koji je profesionalno plesao tango. A Pedro je sada svoje obožavateljice raznježio nizom fotografija kojima se vratio u prošlost, točnije u djetinjstvo i pokazao kako je izgledao kao dječak.

"Tražio sam stare fotografije i davao intervjue o svom ranom djetinjstvu, obitelji i trenutku u kojem sad odlučio napustiti svoju zemlju, bez ikakve podrške i kada sam bio jako mlad. Bojao sam se jako, ali strah me nije zaustavio. Prošli je tjeda, uz stres treninga, bio je jako poseban. Sjetio sam se svoja dva djeda, svojih idola čija imena ponosno nosim. Jedan je bio Pedro, drugi Paolo, a ja sam Pedro Paulo. Dogodila se predivna slučajnost da sam plesao tango, omiljeni ples djeda Paula (kažu da mu je dobro išao). Hvala Novoj Tv i Plesu sa zvijezdama što su mi vratili te osjećaje. Hvala svima na sjajnoj potpori. Ponosan sam jako na sebe i siguran da bi i djedovi bili da su još uvijek s nama", napisao je Pedro u podužoj objavi.

"Predivno", "Bio si preslatki dječak", "Kako si to lijepo sve rekao", "To je život, bravo", "Prekrasan tekst, Pedro", "To su sjajne uspomene,", Paulo se sigurno smješio dok si plesao", napisale su mu obožavateljice u komentarima.

Pedro je uoči nastupa ispričao kako se sam odselio iz Brazila i priznao je da mu je bilo teško i da mu nedostaje obitelj, no obitelj njegove supruge Iris Cekuš u Hrvatskoj prihvatila ga je kao svojeg.

"Vama je sjekira pala u med, slušate jedno drugog i rezultat je uvijek sjajan nastup", komentirao je Igor Barberić.

"Pedro, opet si na dobrom putu, dobro došao natrag", zadovoljan je bio i Marko Ciboci.

"Vas dvoje ste toliko dobar par da sve što izvodite izgleda jako moćno. Drago mi je da je Valentina vodila jer dobro vodi. Ovo je stvarno fantastično", rekla je Larisa Lipovac.

"Tina šta to radiš Pedru, on je postao plesač? Po meni ste vi jedan od najkompletnijih parova ove sezone, možda je bilo mrvicu nesigurnosti, ali vi ste sve to nadoknadili", poručila im je Franka.

Pedra je inače jedan američki portal 2013. godine proglasio najseksepilnijim muškarcem na svijetu, a ta mu titula još i danas itekako pristaje.

